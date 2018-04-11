Borsa güne düşüşle başladı

İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,38 azalışla 110.293,86 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 418,84 puan ve yüzde 0,38 düşüşle 110.293,86 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,58, holding endeksi yüzde 0,50 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,17 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,41 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün, Suriye'deki gelişmelerle artan jeopolitik riskler ve döviz kurlarındaki yükselişlerin negatif etkisiyle yaklaşık 4 ayın en düşük seviyesi olan 110.007,80 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,16 düşüşle 110.712,70 puandan tamamladı.

Analistler, Suriye'deki gelişmelerin ve ABD ile Rusya arasında artan gerilimin Türk lirası varlıkların değer kaybetmesine neden olduğunu belirterek, yurt dışında ise ABD'de enflasyon ve ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinin 110.000-115.500 bandı içinde hareket edebileceğini dile getiren analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini ifade etti.

Muhabir: Erhan Cihan Ünal