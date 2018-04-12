Borsa güne yatay seyirle başladı

İSTANBUL

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,04 azalışla 109.211,46 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 41,73 puan ve yüzde 0,04 düşüşle 109.211,46 puana geriledi. Bankacılık endeksi yüzde 0,09 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,30 geriledi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,60 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,44 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı oldu.

Dün, artan jeopolitik risklerin ve yükselen döviz kurlarının negatif etkisiyle 106.624,10 puanla 7 Aralık 2017'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen BIST 100 endeksi, gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etse de önceki kapanışa göre yüzde 1,32 azalışla 109.253,20 puandan kapandı.

Analistler, dün ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları ile ABD-Rusya geriliminin artmasının küresel piyasalarda risk algısını artırdığını, bu durumun da pay piyasalarında sert düşüşlerin görülmesine neden olduğunu kaydetti.

ABD ve Rusya'dan gelecek açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 106.000 seviyesinin destek, 112.500 puanın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Analistler bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi sanayi üretimi ile ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.



Muhabir: Erhan Cihan Ünal