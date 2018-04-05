Danfoss, Türkiye'ye yatırımını sürdürecek

İSTANBUL

Isıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ve güç çözümleri alanlarında dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Danfoss'un Türkiye'de faaliyete başlamasının 20. yılı kapsamında Danfoss Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Kim Fausing, Danfoss Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kjell Stroem, Danfoss Türkiye Genel Müdürü Emre Gören ve Danfoss Isıtma Çözümleri Bölge Satış Direktörü Serhan Günel'in katılımıyla Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenlendi.

Fausing, geçen yıl globalde son 6 yılın en yüksek oranı olan yüzde 12 büyüyen Danfoss'un, sağlam ve sağlıklı büyüyerek karının çok büyük kısmını yeni teknolojilere, yeni şirketler kurmaya aktardığını ve bünyesine yeni şirketler kattığını anlattı.

Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'nın yanı sıra Çin ve Hindistan'da sağlam bir momentum yakalandığını dile getiren Fausing, geleceğe ve teknolojiye çok büyük ölçekte yatırım yaptıklarını ifade etti.

Fausing, altyapı, gıda arzı, enerji verimliliği ve çevre dostu çözümlere karşı giderek artan taleplere çözümler ürettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ürün ve hizmetlerimiz ısıtma, soğutma, iklimlendirme sektörlerinin yanında, endüstrinin her alanında motor kontrolünde, ayrıca traktör ve iş makinelerinde mobil hidrolik sistemlerinde kullanılıyor. Aynı zamanda yenilenebilir enerji ve bölgesel ısıtma alanlarında da faaliyet gösteriyoruz. Güç çözümleri, hidrolik ve elektronik çözümler, tarım makineleri, inşaat makinelerine çözümler sağlıyoruz. Türkiye'de bu ekipmanların büyük kısmını burada yapıyoruz. Soğutma sistemlerinin çalışması için gerekli olan bütün malzemeleri üretiyoruz. Elektriksel motor kontrol sistemlerini yapıyoruz. Isıtma sistemlerinin yapılması için sağlam bir altyapıyla gerekli parçaları sağlıyoruz. Dünya çapında önemli pazar payına sahibiz. Geçen yıl bu 4 segmentte çok büyüdük, dünyada birinci veya ikinci sıradaydık."

Müşterileriyle iyi iletişim kurmayı "en fazla başarılı olmak istedikleri alan" olarak açıklayan Fausing, şöyle devam etti:

"Enerji konusunda çözüm önermek isteniyorsa, kentselleşme teknolojilerine bakmak gerekiyor. Bu alanlara da yatırım yapıyoruz. Sürdürülebilirlik için dijitalleşme önemli. Yarının mühendisliğini yapıyoruz. Bugün en fazla yatırım yaptığımız alanlardan biri dijital transformasyon ve dijitalleşmeye yatırım yapmayı müthiş bir fırsat olarak görüyoruz. Yatırımlarımızın hepsi bizi gelişken hale getirecek. 2017'de son derece cesur yatırımlarda bulunduk, bölgesel altyapı yatırımları yaptık ve farklı iş fırsatlarını değerlendirdik. 2018'e de umutla bakıyoruz. Dijital değişim konusunda kendi sektörümüzde kanaat önderi olmak istiyoruz."

"Üretim ve tasarım altyapımızı geliştirmeye devam ediyoruz"

Kim Fausing, Türkiye'nin Danfoss için çok önemli bir pazar olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye'de güçlü ekibimiz var. 1998'de bir kişiyle çalışırken, şu anda 200'e yakın kişiyle çalışıyoruz. Türkiye global ekonomi arenasında ilk 10'a girmek üzere, biz de Türkiye'ye yatırım yaparak bu potansiyeli değerlendirmek istiyoruz. Türkiye'nin büyüme tutkusu, küresel eğilimlere uyumu, yeni teknolojileri ve inovasyonları hızla takip etmesi, bize büyük güven veriyor. Danfoss Türkiye, 2016'da 16, 2017'de yüzde 15 organik büyüme gösterdi. 2018'de çift haneli büyüme hedefliyor, güçlü bir gelişme potansiyeli görüyoruz. Türkiye'nin enerji ve iklim stratejisi doğrultusunda somut adımlar attığını gözlemliyoruz ve enerji verimliliği konusunda çözümlerimiz ve bilgimizle katkı sağlamaya hazırız."

DAF Enerji'yi 2015'te şirket bünyesine kattıklarını hatırlatan Fausing, "Türkiye'de bu pazara odaklanan bir Ar-Ge ve tasarım tesisimiz var. Türkiye'nin bölgesel ısıtma dönüşümünü desteklemek için üretim ve tasarım altyapımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Bu satın almayla aynı zamanda istihdamımızı artırmaya devam ettik. Danfoss Türkiye'de bugün 200 çalışanımız var ve Türkiye'nin birçok ilindeki 80 iş ortağımızla faaliyetlerimize devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde Türkiye'ye yatırımlarımız artarak devam edecek." dedi.

"Türkiye'nin enerjide dış kaynaklardan bağımsız olmasına yardımcı olmak için çalışıyoruz"

Danfoss Türkiye Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Kjell Stroem, Türkiye'nin dünya için de çok önemli bir pazar olduğunu vurgulayarak, "Türkiye, bütün dünyaya ihracat yapıyor. Bu, bizim için çok iyi bir pazar ve iş fırsatı. Türkiye'de müthiş bir büyüme potansiyeli görüyoruz, ısıtma, soğutma, motor kontrol sistemleri ihtiyaçları çok artacak. Türkiye pazarına ve bu endüstriye güveniyoruz. Türkiye'nin de dünya için çok iyi oyuncu olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Danfoss Türkiye Genel Müdürü Emre Gören, Türkiye'de enerji verimliliği özelindeki çalışmalarla hemen her sektörde yer aldıklarını belirtti.

Birçok belediyeyle su tedarik ve atık su tesislerinde enerji verimliliğini artırıcı çalışmalar yaptıklarını anlatan Gören, şunları söyledi:

"Bölgesel ısıtma sistemlerinde öncü uygulamalar yaptık ve geniş çaplı dönüşüm konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan büyük destek gördük. Bölgesel ısıtma sistemi, bir termik santralin atık ısısı veya jeotermal bir kaynak ile çevredeki konutların ısıtılmasını ve maliyetin doğal gaza kıyasla üçte bir oranında azaltılmasını sağlıyor. Danimarka'nın enerji konusundaki bağımsızlığında son 85 yıldır önemli bir rol oynayan Danfoss, şimdi Türkiye'nin enerjide dış kaynaklardan bağımsız bir geleceğe doğru ilerlemesine yardımcı olmak için tüm birikimini kullanıyor."

Danfoss Isıtma Çözümleri Bölge Satış Direktörü Serhan Günel de bölgesel ısıtma sistemi çalışmalarına değinirken, Balçova, Soma ve Sındırgı'da bölgesel ısıtmanın mevcut binalarda uygulandığını dile getirerek, "Doğal gaz boruları yerine sıcak su boruları geçirildi ve doğru basınçla sıcak su dönüşümü sağlanıyor. Soma'da bölgesel ısıtma başlamadan önce kW saat başına 21 kuruş olan ısınma amacıyla kullanılan doğal gaz gideri, 6 kuruşa düştü. Buradaki Danfoss yatırımı devam edecek." dedi.



Muhabir: Andaç Hongur