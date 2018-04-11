Dolar/TL güne yükselişlele başladı

İSTANBUL

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,1360 seviyesinde işlem görüyor.

Küresel piyasalarda Suriye kaynaklı gelişmeler jeopolitik risk algısını artırırken, gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısındaki değer kaybı devam ediyor. Dün Rus rublesi dolar karşısında yüzde 4,2 değer kaybetti. Dolar endeksi yatay bir seyirle 89,6 seviyesinde bulunuyor. Dün 4,1391 ile rekor tazeleyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre 0,97 artışla 4,1114'ten tamamlamıştı.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından 4,1439 ile tüm zamanların zirvesini görürken, saat 09.40 itibarıyla 4,1360'tan alıcı buluyor. Avro/TL 5,1289 ve sterlin/TL 5,8849 ile tarihi seviyelerini gördü.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler açığı verisinin, ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri akışı ile ABD Merkez Bankası toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

AA Finans anketine katılan ekonomistlerin şubat ayı cari işlemler açığı beklentisi 4,6 milyar dolar oldu. Ekonomistlerin 2018 sonuna ilişkin cari işlemler açığı beklentisinin ortalaması ise 51,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.



Muhabir: Murat Birinci