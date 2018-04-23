Ekonomi Bakanı Zeybekci, Rusya Enerji Bakanı Novak ve Rusya Tarım Bakanı Tkaçev ile görüştü.

MOSKOVA

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye ve Rusya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri ele almak üzere Rusya'yı ziyaret etti.

Zeybekci, başkent Moskova'da Rus-Türk Hükümetlerarası Komisyonu Eş Başkanı ve Enerji Bakanı Aleksandr Novak ve Rusya Tarım Bakanı Aleksandr Tkaçev ile görüştü.

Novak ile yaptığı görüşmede Türkiye ve Rusya arasındaki mevcut ticari ve ekonomik ilişkileri ele alan Nihat Zeybekci, yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilere yönelik pozitif yönlerin ele alındığı ve sorunların çözülmesi için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Zeybekci, Tkaçev ile de tarım alanında Türkiye ve Rusya arasında tarım sektöründe iş birliğine yönelik adımları değerlendirdi.

Muhabir: Emre Gürkan Abay