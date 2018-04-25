GE Havacılık ile THY arasında motor temini anlaşması

GE Havacılık ile Türk Hava Yolları, Boeing 787 Dreamliners uçaklarının motor temini için anlaşma yaptı.

ANTALYA

GE Havacılık ile Türk Hava Yolları (THY), Boing 787 Dreamliners uçaklarının motor temini için anlaşma yaptı.

Antalya Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde oluşturulan fuar alanında yapılan Eurasia Airshow'daki THY standında yapılan anlaşmaya, GE Havacılık Satış ve Pazarlama Dünya Başkanı Chaker Chahrour ile THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat imza attı.

Anlaşmaya göre, GE Havacılık'ın GEnx-1B motorları, THY'nin geçen mart ayında sipariş edilen 25 kesin ve 5 opsiyon olmak üzere, 30 Boeing 787 Dreamliners uçağına güç verecek. THY ayrıca, sipariş edilen GEnx-1B motorlarının bakımı, onarımı ve revizyonu için GE ile yıllık bir TrueChoice uçuş saati sözleşmesine de imza attı.

Anlaşma töreninde konuşan Chahrour, "Bu sipariş, THY ile olan ilişkimizi daha da güçlendirdi. GEnx motorunun THY'nin büyüyen filosuna katılmasını heyecanla bekliyoruz." dedi.

Muhabir: Leyla Ataman Koyuncu