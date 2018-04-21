Kilisli kadınlar zeytinyağı üretiminde söz sahibi olmak istiyor

İpekyolu Kalkınma Ajansı ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle kurulan ve hem yönetimi hem de üyelerinin tamamı kadınlardan oluşan kooperatif bünyesinde üretilen zeytinyağı dünyaya tanıtılacak.

KİLİS - FERİDE PELİN İNAL

Kilisli kadınlar, İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle kurulan Kocabeyli Karaçavuş Süngütepe ve Saatli Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi sayesinde kentte üretilen zeytinyağını dünyaya tanıtmayı amaçlıyor.

İKA Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz, AA muhabirine, hem yönetimi hem de üyelerinin tamamı kadınlardan oluşan kooperatifin kadın girişimciliği açısından model bir çalışma olduğunu söyledi.

İKA olarak bölgenin kalkınması için birçok projeye imza attıklarını anlatan Akyılmaz, "Bölgemizin yöresel ürünlerinin rekabet edebilmesi için desteklerimiz oldu. En son Japonya'da Kilis zeytinyağını tanıttık. Bunun yanı sıra burada üretilen ürünlerin pazarlanmasına da büyük destekler veriyoruz. "dedi.

Akyılmaz, Kilisli kadınların kurduğu kooperatifin bölge için örnek bir proje olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Köylü kadınlarımızın olması bizi projeye destek vermeye teşvik etti. Kırsalda kalkınma kadınlarla başlar. Bu kooperatif tamamen kadınlardan oluşuyor. Onları ekonomiye çekip, verimliliğinden faydalanmak istiyoruz. Amacımız, sosyal girişimcilik anlamında kadınları etkin hale getirmek, mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak. Kooperatif aracılığıyla kırsal kalkınmayı Kilis'te azami seviyede geliştirmeyi planlıyoruz. Dolayısıyla bu bölge birçok kadın girişimcilik modeline örnek olmuştur. Umarım yaygınlaştırılır."

"Zeytinyağı üretiminde Türkiye'de ve dünyada söz sahibi olacak"

Kooperatif bünyesinde ilk olarak zeytinyağı üretim tesisi kurduklarına dikkati çeken Akyılmaz, "Akabinde sofralık salamura zeytin üretim tesisi, son olarak da sabun tesisini kurduk. Bu tesisler daha da büyüyecek, zeytinyağı üretiminde Türkiye'de ve dünyada söz sahibi olacak. Burada üretilen ürünler organik ve standartların üzerinde. Temennimiz bu çalışmalarla bölgenin gücünün artması." ifadelerini kullandı.

Akyılmaz, kadınlara kooperatif örgütlenmesi, pazarlama ve kişisel gelişim eğitimleri verildiğini belirterek, "Yöresel ürün fuarları, zeytin ve zeytinyağı fuarlarına katılmaları için de destek veriyoruz. Birçok kalkınma ajansı, iller buradaki uygulamaları görüp projelerine transfer ediyorlar. Bu da bizim için gurur kaynağı." dedi.

Kocabeyli, Karaçavuş, Süngütepe ve Saatli Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hamide Polat ise 4 köyün kadınları olarak birleştiklerini kaydetti.

"Suriyeli kardeşlerimize de destek olacağız"

Kooperatifleşme sürecinin daha eskilere dayandığını anlatan Polat, şöyle konuştu:

"Biz aslında 2008'de tarım danışmanımız Züleyha Pamukoğlu'nun desteğiyle kooperatifimizi kurmuştuk. Son iki yıla kadar hiçbir gelişim gösteremedik. Daha sonra Kilis'in zeytinini, zeytinyağını tanıtmamız lazım dedik ve 2016'da girişimlere başladık. İKA'nın büyük destekleriyle zeytinyağı ile entegre salamura ve sabun tesislerini kurduk. Şu anda 70 kadınız. İnşallah bu sene tesislerimizi çalıştıracağız. Onlar da sabırsızlıkla bekliyor. Hem biz hem de Suriyeliler çalışacak. Onlar bizim kardeşlerimiz. Onlara evlerimizi açtık, iş verdik. Destek olmaya da devam edeceğiz."

Polat, gelecekte zeytinyağı üretiminde söz sahibi olmak için özellikle yurt dışındaki tanıtımlara ağırlık vereceklerini söyledi.

Kooperatif üyesi Nuray Çelebi de ailesine maddi olarak katkı vermek istediğini ifade ederek, "Bu proje ortaya çıktığında erkekler bize inanmadılar, yapamazsınız dediler. Onlara inat başardık. Şimdi bize inanmaya başladılar. Buranın çalışmasını sabırsızlıkla bekliyorum." diye konuştu.

Tesislerde yıllık 650 ton salamura zeytin, bin ton zeytinyağı ve 100 ton sabun üretilecek.