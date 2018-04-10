'Kiralık otomotiv pazarı 4 kat büyüyebilir'

BURSA - Haluk Yüksel

Garenta ve ikinciyeni.com Genel Müdürü Özgür Maraş, Türkiye'de kiralık otomotiv pazarının son yıllarda önemli oranda büyüdüğünü ancak potansiyelin mevcut büyümeden çok daha fazla olduğunu söyledi.

Avrupa ülkeleriyle kıyaslandığında Türkiye'nin kiralık otomotiv pazarında potansiyelinin hala çok küçük bir kısmını kullandığını dile getiren Maraş, şöyle devam etti:

"Türkiye'de kiralık otomotiv pazarı, özellikle kurumlara yönelik olan toplam pazar 370 bin adede yaklaştı. Bu oldukça ciddi bir araç sayısı ancak Avrupa'ya bakarsanız burada hala oransal olarak 4 kata kadar büyüme imkanı olduğu görülüyor. Çünkü Avrupa'da yüzde 50'ye yakın şirketlerin filolarında kiralama çözümü kullanılıyor. Bizde bu hala dörtte birler civarında. Yani orada 4 katına kadar, çok daha yüksek oranlara çıkabilir."

Maraş, "Doymamış bir pazar var. Yani firmaların 2 milyonun üzerinde ticari aracı olduğu düşünülüyor, hala bunun sadece 370 bini filo kiralama şirketleri tarafından kiralanıyor. Avrupa'daki oranlara bakarsak bunun rahat 1 milyonu geçmesi gerekiyor." diye konuştu.

"2017'de yüzde 10'a yakın bir büyüme var"

Sektörün en büyük sıkıntısının maliyet artışları olduğuna işaret eden Maraş, şunları söyledi:

"ÖTV, MTV ve diğer vergilerdeki artışlar, kurdaki artış, ciddi olarak maliyetleri artırdı. Hem kiralanan hem kiralayan tarafında. Dolayısıyla bu firmaları ve kiralama firmalarını biraz daha çekingen hale getirdi. Eğer bu tip bir sıkıntı olmasaydı, 2017 büyüme oranlarının ben 2 katı olacağını düşünüyordum. Yüzde 10'a yakın bir büyüme var. Bu yüzde 20 rahat olurdu. Yani sektör en azından 30-40 bin araba daha büyürdü."

Bu sene de benzer bir büyüme beklediklerini dile getiren Maraş, "Çünkü buradaki en büyük maliyet artışlarından birisi de faizlerdeki artışlar. Bu Türk lirası faizlerdeki artışlar da işlemleri zorlaştırıyor. Ne oluyor? Firmalar, daha yaşlı bir otomotiv, araba parkı kullanıyorlar. Kullanım sürelerini uzatmaya çalışıyorlar, almıyorlar. O, sektörün büyümesini de frenliyor." dedi.

Maraş, sıfır araç satışlarında filo pazarının yüzde 20 civarında payı olduğunu belirterek, "Bu da doğal bir şey. Çünkü en büyük alıcı filo şirketleri, filo şirketleri de firmalar için alıyor. Yüzde 20 de bir payları var. Eğer sektör beklediğimiz büyümeyi gösterseydi, bu sene o yüzde 20'lik oran yüzde 30'lara kadar çıkabilirdi." ifadesini kullandı.

Filo kiralama şirketlerinin tercih edilmesinin nedenlerine değinen Maraş, bu şirketlerin "filo alımı" yaptıkları için en başta araçları daha düşük fiyata satın alıp kazanç sağladıklarını, ayrıca işletirken bakım anlaşmalarının da cazip olduğunu belirtti.

Kendi şirketlerinden örnekler veren Maraş, şunları kaydetti:

"Bizim şirketin 35 bine yakın otomobili var, 35 bin araba için gidip servis, bakım anlaşması yapıyorum. Mesela ben tek başına 50 bin lastik alan bir şirketim. Benim alabileceğim iskontolar, bireysel ve şahıs şirketi veya küçük bir şirketin alabileceği iskontolara göre oldukça farklı. Bütün bunları yansıttığımız için bir fiyat avantajı yaratıyoruz. Bunun yanında diğer önemli konu da mesela küçük bir şirket düşünelim; 10 arabanız var. 10 aracı işletmek için bir kişiyi bulundurmanız lazım, bunların bakımı, hasarı, vergisi, şoförü, geldisi gittisi, yıkanması... Bugün en ufak bir çalışanın aylık maliyetini düşünürseniz ondan bile kurtuluyor olmak şirketler için bir avantajdır. İşletmeden sonra satmaya geldiğinizde de siz münferit olarak satmaya kalktığınızda bunun için zaman harcamanız, fiyat girmeniz, görüşmeniz lazım, biz sizi o dertten de kurtarıyoruz. Çünkü biz ikinci ele dönen araçları profesyonel olarak satıyoruz. Kışlık,yazlık lastik değişimini yapıyoruz. Alımından satımına firmalara fayda yaratıyoruz."