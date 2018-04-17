KOSGEB Gambiya'ya "rol model" olacak

KOSGEB Başkanı Uzkurt, "Gambiya heyeti, iki ülke KOBİ'lerinin bir araya getirilmesini ve teknik eğitim yardımında bulunmasını talep etti. Türkiye, KOBİ̇ politikaları ve destek modelleriyle Gambiya'ya rol model olacak." dedi.

ANKARA - MEHTAP YILMAZ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Cevahir Uzkurt, AA muhabirine, KOSGEB'in uluslararası iş birliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Afrika açılımı doğrultusunda yürütülen çalışmaların meyvelerini vermeye başladığına işaret eden Uzkurt, bu kapsamda kıtadaki pek çok ülkeyle farklı konularda iş birliği yapıldığını söyledi. KOSGEB'in de bu sürece dahil olduğunu anlatan Uzkurt, şöyle devam etti:

"Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TİKA koordinasyonunda sürdürülen, 'Gambiya ile Teknik İşbirliği Programı'na ev sahipliği yaptık. Gambiya'nın Türkiye ziyareti çerçevesinde, ülkenin Ticaret, Sanayi, Bölgesel Bütünleşme ve İstihdam Bakanlığı, Yatırım ve İhracatın Teşviki Ajansı (GIEPA), Ticaret ve Sanayi Odası (GCCI) ve Maliye ve Ekonomi Bakanlığı temsilcilerinden oluşan heyeti ağırladık."

"Gambiya KOBİ'lerini KOSGEB eğitecek"

Uzkurt, program kapsamında Gambiya heyetine KOSGEB'in faaliyetlerini ve desteklerini anlattıklarına dikkati çekerek, "KOBİ'lerin, değişen şartlara hızla uyum sağlayabilmeleri, esnek üretim yapısına sahip olmaları, bölgesel kalkınmayı sağlayarak bölgesel farklılıkları azaltmaları, yeni iş imkanları yaratarak istihdama önemli katkılarda bulunmaları gerekliliğiyle milli ekonomilerin gelişmesi ve benzer özellikleriyle ekonomik ve sosyal kalkınmada stratejik öneme sahip olduklarının anlatıldığı sunumlar gerçekleştirdik." diye konuştu.

Gambiya heyetine KOSGEB'in çalışma modelini uygulamalı olarak aktardıklarını vurgulayan Uzkurt, KOBİ'lere sağlanan desteklerin somut şekilde anlaşılabilmesi için 3 KOBİ'ye gezi düzenlendiklerini bildirdi.

Uzkurt, Gambiya heyetinin, Türkiye'nin KOBİ'ler alanındaki bilgi ve tecrübelerinden istifade etmek istediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Görüşmelerde, iki ülke arasında KOBİ'ler konusunda, ne tür iş birlikleri yapabileceğini ele aldık. Gambiya heyeti, iki ülke KOBİ'lerinin bir araya getirilmesini ve KOSGEB'in kendilerine teknik eğitim yardımında bulunmasını talep etti. KOSGEB olarak Gambiya'nın taleplerinin karşılanması hususunda, her türlü gayreti göstereceğiz. Türkiye, KOBİ̇ politikaları ve destek modelleriyle Gambiya'ya rol model olacak."