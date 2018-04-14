Marmarabirlik'te Asa güven tazeledi

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Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, bu göreve yeniden seçildi.

Marmarabirlik'ten yapılan açıklamaya göre, Başköy Tesisleri'nde Asa'nın tek listeyle girdiği genel kurulda, birliğin yönetim kurulu faaliyetleri, bütçe ve çalışma programı oy birliğiyle kabul edildi.

Mevcut başkan Hidamet Asa, 289 delegenin katıldığı ve tek listenin yarıştığı genel kurulda güven tazeledi.

"Ortaklarımıza borcumuz kalmadı"

Asa, genel kurulun ardından yaptığı konuşmada, kendisine duyulan güven dolayısıyla delegelere teşekkür etti.

Marmarabirlik'te hedeflenen büyümenin istenilen düzeyde devam ettiğini, üretici ortaklara verilen sözlerin tek tek yerine getirilmeye çalışıldığını anlatan Asa, "Aslolan ortaktır. Birlik ve beraberliğimiz de en büyük sermayemizdir. Üretici varsa biz de varız." ifadelerini kullandı.

Asa, üreticinin alın terinin emeğe dönüştüğünün en önemli göstergesinin Haziran 2017'de dağıtılan 17 milyon liralık kar payı olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

"Marmarabirlik tarihinde kendi öz kaynaklarıyla ilk defa kar payı dağıtımının bizim dönemimizde gerçekleşmesi, gurur vericidir. 2017-2018 ürün alım kampanyasına 25 Ekim 2017'de başlandı. Üretici ortaklardan 290 milyon lira değerinde 51 bin 500 ton ürün alımı yapıldı. Bu, Marmarabirlik tarihinde bir ilktir. Alınan ürün bedellerinin yüzde 80'i kampanya içerisinde birer haftalık periyotlarla peşin ödenirken, geriye kalan yüzde 20'lik dilim 26 Ocak'ta ödendi ve ortaklarımıza borcumuz kalmadı."

"54 ülkeye ihracat"

Yaklaşık 8 yıldır hiç zarar etmediklerini ve kredi kullanmadıklarını vurgulayan Asa, şöyle devam etti:

"Depolama kapasitemiz 53 bin tonlardan 79 bin çıkartılırken, entegre tesislerimizin günlük üretim kapasitesi 35 binden, 55 bin tonlara yükselmiştir. Zeytin-zeytinyağı sektöründe dünyada ilk 'lisanslı depoculuk' faaliyete geçirilirken yine zeytin ve zeytinyağı ihracatında 5 kez birincilik ödülü alınmıştır. Marmarabirlik, Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu arasında 347. sıraya yükselmiş ve ihracat yaptığımız ülke sayısı 18'den 54'e çıkmıştır. 2009'da 176 milyon lira net cirosu olan Marmarabirlik'in, son iş yılındaki satışlardan net cirosu 411 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. 2018 yılında hedefimiz 500 milyon lira ciroya ulaşmaktır. Yılda 50 bin ton ürün satmak ayrıca elde edilecek karlılıkla geleceğimize yatırımlar yapmak, ortaklarımıza daha çok destek olmak, önümüzdeki dönem hedeflerimizdendir."

Asa, üretici ortakların üretim maliyetlerini düşürmek için çalışacaklarını belirterek, "Hac ve umre organizasyonu, belediyeler ve resmi kurumlara da ürün vermeyi amaçlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Büşra Nur Özcan