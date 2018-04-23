Melen Barajı'nda sona yaklaşıldı

Fotoğraf: AA/İbrahim Yozoğlu

SAKARYA - Ömer Faruk Cebeci

Türkiye'nin en büyük içme suyu temin projesi olan, İstanbul'un 2071 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak Melen Barajı'nın yüzde 95'i tamamlandı.

Sakarya ve Düzce illeri arasında akan Melen Çayı üzerinde Karadeniz'in 7 kilometre güneyinde inşa edilen baraj tamamlandığında, İstanbul'un yıllık ihtiyacının yüzde 75'ine tekabül eden 1 milyar 77 milyon metreküp su temin edilecek.

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'a çok yakın bir şehir olan Sakarya'nın çevresinde çeşitli ırmaklar ve çaylarla Karadeniz'e akan suların bulunduğunu söyledi.

Son derece verimli su kaynakları arasında Melen Çayı'nın olduğunu belirten Balkanlıoğlu, "Melen Çayı üzerine yapılmakta olan bir barajımız var. İstanbul'un su ihtiyacını karşılamak üzere inşa ediliyor. İstanbul'un su ihtiyacının yaklaşık yüzde 75'ini karşılayacak bir imkan bu. Yıllık 1 milyar 77 milyon metreküp su pompalanacak. İstanbul'daki barajların su rezervinin yüzde 75'i buradan sağlanacak." şeklinde konuştu.

Türkiye'de yaşayan herkesin İstanbul ile ilgisi ve irtibatı olduğuna değinen Balkanlıoğlu, "İstanbul, Türkiye demek. Bilinen ve sayılan nüfusu 15 milyonun üzerinde olmakla birlikte ziyaretçilerle bu sayı 20-25 milyonu buluyor. Birçok Avrupa ülkesinden daha fazla nüfusa sahip. Bu kadar nüfusun içme ve kullanma suyunun temin edilmesi son derece önemli. İstanbul'un susuz kalması Türkiye'nin susuz kalması demektir. Geçmişte yaşanan sıkıntıları biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'un 2071'e kadar su ihtiyacını karşılamış olmaktayız"

Devlet Su İşleri (DSİ) 14. Bölge Müdürü Sedat Özpınar da barajın, İstanbul Boğazı'nın 170 kilometre doğusunda, Düzce ve Sakarya illerine arasındaki Melen Çayı üzerinde inşa edildiğini kaydetti.

Büyük Melen Çayı'nın yıllık su potansiyelinin 1 milyar 700 milyon metreküp olduğunu, inşa edilen Melen Barajı ile İstanbul'a bu suyun 1 milyar 77 milyon metreküpünü içme suyu olarak aktaracaklarını dile getiren Özpınar, "Böylelikle İstanbul'un 2071 yılına kadar su ihtiyacını karşılamış olmaktayız. Diğer bir deyimle, Melen Çayı'nın yıllık ortalama debisi 50 metreküp/saniye olup, bunun 34 metreküp/saniyesini Melen Barajı inşa ederek İstanbul'a faydalı kılmış bulunuyoruz. Bu 34 metreküp/saniye su, kişi başı tüketim seviyesine göre ilave olarak 13 milyon nüfusa yetecek bir su miktarıdır." şeklinde konuştu.

Silindirle sıkıştırılmış beton dolgu tipinde yapılan barajın, temelden yüksekliğinin 124 metre, tabii zeminden yüksekliğinin 99 metre olduğunu anlatan Özpınar, barajın kretinin 944 metre uzunluğa sahip olduğunu, tabanının da 105 metrelik bir genişliğe oturduğunu kaydetti.

Barajın göl hacminin 694 milyon metreküp olacağına değinen Özpınar, "Şu anda İstanbul'da 13 tane baraj işletmededir. Bu 13 barajla maksimum 900 milyon metreküp suyu İstanbul'a faydalı kılabiliyoruz. 694 milyon metreküp kapasiteli Melen Barajı'nın hizmete girmesiyle İstanbul'un mevcut su kapasitesinin yüzde 77'si kadar ilave bir su kaynağını İstanbul kazanmış olacak. Melen Projesi ve Melen Barajı İstanbul suyunun sigortasıdır." ifadelerini kullandı.

Barajın 11 Ağustos 2018 tarihinden resmen bitirileceğini belirten Özpınar, "İnşaat çalışmalarımız devam etmekte olup barajın yüzde 95 fiziki tamamlanması gerçekleşmiştir. Barajın şu anki inşaat maliyeti 2018 yılı fiyatlarıyla 647 milyon lira. Kamulaştırmaya ise 845 milyon lira ödenmiştir." dedi.

Kamulaştırma ve tahliye çalışmaları

Türkiye genelindeki 344 barajın doluluk oranının yüzde 49,2, İstanbul'daki barajların doluluk oranının ise yüzde 91,30 olduğunu aktaran Özpınar, burada, Melen İçme Suyu Projesi'nin İstanbul barajlarına su takviye etmesinin önemli olduğuna değindi.

İstanbul'un 2 milyon 662 bin 747 metreküp su kullandığı bilgisini paylaşan Özpınar, bu suyun yüzde 45'lik kısmı olan 1 milyon 208 bin metreküpünün Melen ve Yeşilçay sistemlerinden İstanbul barajlarına takviye olarak verildiğini söyledi.

Melen Barajı'nın göl sahasında bugüne kadar 424 evin kamulaştırıldığını, bir belde ve 7 köyün de göl alanından etkilendiğini paylaşan Özpınar, bu köylerden 4'ünün tamamen su altında kaldığını iletti.