Metcap petrokimyada pazarın yüzde 35'ini hedefliyor

Metcap Energy Investments ve Metcap Petrochemicals Başkanı Metin, "Yıllık 600 bin tonluk polipropilen ve 400 bin tonluk polietilen elde etmeyi planlıyoruz. Bu da Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 35'ini karşılayacak." dedi.

ANKARA (AA) - Murat Temizer

Metcap Energy Investments ve Metcap Petrochemicals Başkanı Dr. Celal Metin, AA muhabirine, Metcap Energy Investments ile Katar merkezli Fusion Dynamics'in Türkiye'de toplam 5,2 milyar dolarlık doğalgaz ve petrokimya yatırım planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enerji ve kimyanın kardeş iki alan olduğunu ifade eden Metin, söz konusu yatırımla kurulacak tesiste yılda 2,6 milyon ton metanol ve 1 milyon ton hafif olefin üreteceklerini söyledi.

Şirket olarak düşük su tüketimine önem verdiklerini belirten Metin, "Grup vizyonumuzda ve süreçlerde buna çok önem veriyoruz. Eğer bir teknoloji seçeceksek en az su tüketeni seçiyoruz. O da yeterli değilse mühendislik çözümleriyle daha düşük suya gidiyoruz. Tesisin üretim süreçlerinde en az dahili enerji tüketen seçenekleri değerlendiriyoruz. Enerji verimliliği ve çevreci yaklaşımları benimsiyoruz." ifadelerini kullandı.

Metin, yüksek katma değerli polietilen ve polipropilen üretmek istediklerini dile getirerek, "Türkiye yılda 2,5 milyon ton polietilen, 2,5 milyon ton da polipropilen ithal ediyor. Petkim uzun zamandır bu işte olmasına rağmen toplam Türkiye ihtiyacının yüzde 5'ini karşılayabiliyor. Biz yapacağımız tesislerde yıllık 600 bin tonluk polipropilen ve 400 bin tonluk polietilen elde etmeyi planlıyoruz. Bu da Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 35'ini karşılayacak." diye konuştu.

Dev yatırımda imzalar atıldı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde açıklanan teşviklerden yararlanan Metcap Energy Investments ile Fusion Dynamics, Türkiye'de toplam 5,2 milyar dolarlık doğalgaz ve petrokimya yatırımı için dün toplantı öncesinde Ankara'da protokol imzaladı.

Edirne'de kurulacak ve 4 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilecek doğalgaza dayalı kimya tesisi, yıllık 2,6 milyon ton metanol ve 1 milyon tonluk hafif olefin üretim kapasitesine sahip olacak ve bin 150 kişiye istihdam sağlayacak.

Söz konusu tesisle Türkiye'nin cari açığının yılda 1,4 milyar dolar azaltılacağı hesaplanıyor.

Ayrıca, Kırklareli ve Karaman'da inşası devam eden toplam bin 550 megavat kurulu güce sahip ve 1,2 milyar dolar değerindeki doğalgaz kombine çevrim santralleri de Türkiye'nin toplam elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 5'ini karşılayacak.

Söz konusu yatırımlar, iki şirketin ortaklığıyla kurulan Metcap Petrochemicals ile Verbena Enerji ve Komet Enerji konsorsiyumu tarafından gerçekleştirilecek.

Tesisler 2020'den itibaren aşama aşama devreye alınacak ve 2023'te tüm yatırımlar tamamlanmış olacak.

