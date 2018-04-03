İSTANBUL - MURAT BİRİNCİ

Ekonomistler, kurdaki son dönemde yaşanan sert hareketlerin ve elektrik, doğalgaz ve akaryakıt zamlarının etkisiyle çift hanede kalan enflasyonun yılın son çeyreğinde tek haneyi görebileceğini söyledi.

AA muhabirine enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan VakıfBank Ekonomik Araştırmalar Müdürü Cem Eroğlu, "Kurlarda son zamanlarda gördüğümüz sert hareketlerin tekrar yatışması özellikle gıda fiyatlarına yönelik alınan önlemlerin etkisinin görülmesi ve baz etkisi sonucu enflasyonda tek haneli seviyeleri yılın son çeyreğinde (kasım ya da aralık ayı itibarıyla) göreceğimizi düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu

Eroğlu, bu yüzden VakıfBank Ekonomik Araştırmalar olarak enflasyonun yılın son çeyreğinde gerileyerek yüzde 8,.90'a düşeceği beklentilerini koruduklarını dile getirdi.

"Enflasyon tahmini revize edilebilir"

Türk Ekonomi Bankası (TEB) Finansal Piyasalar Strateji Müdürü Erkin Işık ise yıl sonu enflasyon tahminin muhtemelen önceki yüzde 7,9'a göre belirgin yukarı revize edileceğini tahmin ederek, "Bunun hemen öncesindeki PPK toplantısında da, bozulan enflasyon görünümünü dikkate alarak, ölçülü bir faiz artırım yapılması ihtimali artmıştır." ifadesini kullandı.

"Tek haneli enflasyon mümkün"

QNB Finansinvest Başekonomisti Burak Kanlı da enflasyon üzerinde ters yönde etki edecek bu iki unsurun birbirini dengeleyebileceğini belirterek, "Bu da karşımıza yılın son bölümüne kadar yüzde 10-11 bandında dalgalanan ve ancak yılın sonunda tek hanelere inen bir enflasyon patikasını çıkarıyor. Hala tek hanelerde enflasyonun mümkün olduğunu düşünüyorum ve yüzde 9,5'lik yıl sonu tahminimi koruyorum. Merkez Bankası bu enflasyon verisine tepki vermeyecektir ve mevcut duruşunu sürdürecektir." şeklinde konuştu.

"Enflasyonda tek hane en erken kasımda"

Halk Yatırım Araştırma Direktörü Banu Kıvci Tokalı ise kur tarafında ek baskı olmaması halinde enflasyonda tek hanenin en erken kasım ayın gibi görüneceğini tahmin ederek, "Nisan ayında elektrikten 0,07, benzinden 0,04 puanlık şimdiden ek yük söz konusu. Kur tarafında, sepet bazında ocak ortasından itibaren yüzde 6'ya yakın artış enflasyonda 12 aylık dönemde yaklaşık 0,9 puanlık ek yük yaratıyor." dedi.

"Gıda fiyatları enflasyonun yılı çift haneli bitirip bitirmeyeceği konusunda belirleyici olacak"

AA Finans Analisti ve Ekonomisti Haluk Bürümcekçi de gıda enflasyonunun işlenmiş gıda fiyatları kaynaklı yükseldiğini belirterek, "Gıda fiyatlarının yıllık artış hızı yüzde 10,4 seviyesine çıkarken, 2018 yılı için Enflasyon Raporu gıda fiyatı varsayımının (yüzde 7) belirgin üzerinde gerçekleşmiş oldu. Endeks tarihindeki ortalama yıllık artışı yüzde 10 civarında olan gıda fiyatlarının 2018 yılındaki seyri enflasyonun yılı çift haneli bitirip bitirmeyeceği konusunda belirleyicilerinden biri olacaktır." ifadelerini kullandı.