'Yemek kartı' sektörüne yerli oyuncu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, PTT AŞ, BELBİM AŞ ve Turkcell arasında, Türkiye'nin ilk yerli yemek kartını çıkarmak için iş birliği anlaşması imzalandığını söyledi.

ANKARA - Arife Yıldız Ünal

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin yemek kartı sektörüyle 25 yıl önce tanıştığını söyledi.

Sektörde 200 bine yakın restorandan alınan komisyon ücretlerinin yüzde 15'e ulaştığını, vadenin de 60 güne kadar yükseldiğini hatırlatan Arslan, bunun üzerine Türkiye'nin ilk yerli yemek kartını çıkarmak için PTT, BELBİM ve Turkcell arasında iş birliği anlaşması yapıldığını bildirdi.

Arslan, söz konusu şirketlerin katılımıyla yüzde 100 yerli sermayeyle yemek kartı şirketi kurulduğuna işaret ederek, "Ortak girişimin en büyük hedefi, milli sermayeyle hayata geçirilen yemek kartının, sektörde kuralları belirleyen marka olarak Türkiye'ye hizmet etmesi." diye konuştu.

"Hem yemek kartı hem İstanbulkart"

Türkiye'nin ilk yerli yemek kartının aynı zamanda "İstanbulkart" özelliği taşıyacağını bildiren Arslan, kurulan ortak girişimle komisyon oranları ve vadelerde önemli düzenlemeler yapılacağını ifade etti.

Arslan, böylece pazardaki dengelerin değiştirilerek, daha rekabetçi sektör yaratılmasını ve esnafın ihtiyacına çözüm bulunmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Çıkarılacak yemek kartıyla sadece esnafın değil, aynı zamanda son kullanıcı vatandaşların da günlük hayatlarını kolaylaştıracak bir hizmetin sunulacağını belirten Bakan Arslan, "Yerli kart, sadece yemek kartı olmakla kalmayıp İstanbulkart'ın bütün özelliklerini de bünyesinde barındıracak. İstanbullunun ulaşımda her şeyi olan İstanbulkart ile milli yemek kartı ortak bir paydada toplanarak vatandaşların günlük hayatının en önemli iki noktasına dokunacak." dedi.