Arda Turan'dan anlamlı ziyaret

İSTANBUL

Medipol Başakşehir'in yıldız futbolcusu Arda Turan, Medipol Mega Üniversite Hastanesinde tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Arda Turan'ın, "Kardeşime Kitap Okuyorum" projesi kapsamında Medipol Mega Üniversite Hastanesine giderek, tedavi gören çocukları ziyaret ettiği aktarıldı.

Çeşitli hastalıklarla mücadele eden çocuklara kitap okuyan Arda'nın, etkinlik sonunda onlara imzalı forma hediye ettiği belirtildi.

Hasta yakınlarıyla da fotoğraf çektiren tecrübeli oyuncunun, "Çocuklar bizim geleceğimiz. Biraz olsun onları sevindirebildiysek ne mutlu bana. Minik kardeşlerimizin hayatla mücadelelerinde her zaman yanlarındayım." açıklamasında bulunduğu ifade edildi.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman