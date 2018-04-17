Beşiktaş derbi hazırlıklarını sürdürdü

Siyah-beyazlılar, 19 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe ile yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarına devam etti.

İSTANBUL

Beşiktaş, 19 Nisan Perşembe günü Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, siyah-beyazlı oyuncuların 5'e 2 ve dar alanda pas çalışması yaptıkları bildirildi.

İdmanın yarı sahada yapılan çift kale taktik maç ve şut çalışmasıyla tamamlandığı ifade edildi.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayarak kampa girecek.

Larin'in doğum günü kutlandı

Beşiktaş'ta 23 yaşına giren Kanadalı futbolcu Cyle Larin'in doğum günü kutlandı.

Larin'in yanı sıra siyah-beyazlı takımın masörü Erkan Ulusoy ile malzemecisi Süreyya Soner'in doğum günü için de pasta kesildi.

Muhabir: Emre Doğan