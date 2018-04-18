Beşiktaş Fenerbahçe deplasmanında

İSTANBUL

Ülker Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasını hakem Mete Kalkavan yönetecek. Mücadele, ATV'den canlı yayınlanacak.

Siyah-beyazlılar, kupada bu sezon sırasıyla Grandmedical Manisaspor, Osmanlıspor ve Gençlerbirliği'ni eleyerek yarı finale geldi.

Tur ihtimalleri

Eşleşmenin ilk ayağında rakibiyle sahasında 2-2 berabere kalan Beşiktaş, deplasmanda galip gelmesi durumunda finale yükselecek.

Siyah-beyazlılar, 2-2'nin üzerindeki her türlü gollü beraberlikte de turu geçen taraf olacak. Maçın 0-0 veya 1-1 bitmesi durumunda ise Beşiktaş, kupaya veda edecek.

Mücadelede 90 dakikanın 2-2 sona ermesi durumunda uzatmaya gidilecek.

Beşiktaş, rakibini elemesi durumunda Türkiye Kupası'nda 16. kez finale yükselecek.

Muhabir: Süha Gür