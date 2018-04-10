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Bursaspor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Paul Le Guen ile dün akşam başlayan ve bugün de devam eden görüşmelerde, sözleşmenin karşılıklı olarak feshedilmesine ilişkin yaptığımız bütün tekliflere olumsuz cevap verilmiştir. Bu doğrultuda, sözleşmede yer alan tek taraflı fesihe ilişkin özel madde kapsamında, Paul Le Guen ve yabancı yardımcılarıyla olan sözleşme tarafımızdan tek taraflı olarak feshedilmiştir." denildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından kulüp başkanı Ali Ay, dün akşam Özlüce Tesisleri'nde Le Guen ile bir araya gelerek yolları ayırmak istediklerini söyledi.

Ali Ay'ın, teklifini düşünmek için süre isteyen Fransız teknik adam, tesislerden ayrıldı. Ali Ay ile bu sabah yine tesislerde bir araya gelen Le Guen, karşılıklı fesih teklifini kabul etmediğini iletti. Bunun üzerine Bursaspor Kulübü Yönetim Kurulu, sözleşmeyi tek taraflı feshetme kararı aldı. Karar, Le Guen ve yardımcılarına bildirildi.

Muhabir: Hüseyin Yeşilkavak