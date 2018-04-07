Fenerbahçe Futbol Takımı yemekte buluştu

İSTANBUL

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Kalamış'ta bulunan bir restorandaki öğle yemeği organizasyonunda, teknik direktör Aykut Kocaman, teknik ve idari heyet ile oyuncuların hazır bulunduğu kaydedildi.

Takım kaptanı Volkan Demirel, yemek sırasında Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamada, takımdaki birlik ve beraberlik ortamına katkı yapacak bir etkinlik gerçekleştirdiklerini dile getirerek, "Bu yemeklerin bize şans ve uğur getirdiğini düşünüyorum. Bu sebeple her hafta maçtan önce yemeklerde bir araya geliyoruz. Umuyorum ki bu yemeğin de hafta sonuna güzel artıları olur." diye konuştu.

Osmanlıspor ile yarın yapacakları karşılaşmaya da değinen Volkan, "Bundan sonraki periyotta her maç zor. Yine zor bir maça çıkacağız. Osmanlıspor'un kuvvetini biliyoruz. Sahaya çıkıp elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Geçen hafta güzel bir galibiyet aldık ve bu da takıma iyi yansıdı. Devamını bu hafta getirmek istiyoruz. Güzel bir galibiyetle, taraftarlarımızı tekrar mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Mehmet Fatih Duman