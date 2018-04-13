Futbolda haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 29. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 31. hafta müsabakaları oynanacak.

İSTANBUL

Futbolda Spor Toto Süper Lig'e 29. hafta müsabakalarıyla devam edilecek, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 31. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Spor Toto Süper Lig

Bugün:

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)

Yarın:

13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)

15 Nisan Pazar:

13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya)

16.00 Göztepe-Bursaspor (Bornova)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

16 Nisan Pazartesi:

20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Osmanlı)

Spor Toto 1. Lig

Bugün:

18.00 İstanbulspor-Gaziantepspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Yarın:

13.00 Denizlispor-Çaykur Rizespor (Denizli Atatürk)

15.00 Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Ümraniye Belediyesi)

15.00 Gazişehir Gaziantep-Altınordu (Gaziantep)

15 Nisan Pazar:

13.00 Tetiş Yapı Elazığspor-Adana Demirspor (Elazığ Atatürk)

13.00 Eskişehirspor-Samsunspor (Yeni Eskişehir)

15.30 Grandmedical Manisaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Manisa 19 Mayıs)

18.00 Akın Çorap Giresunspor-Balıkesirspor Baltok (Giresun Atatürk)

16 Nisan Pazartesi:

18.00 Adanaspor-Boluspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Muhabir: Metin Arslancan