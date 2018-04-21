Galatasaray Alanya'dan lider dönüyor

ANTALYA

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasındaki karşılaşmanın 5. dakikasında Galatasaray öne geçti.

Gomis'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rodrigues, rakibini geçerek kaleye şutunu çekti. Kaleci Haydar Yılmaz'dan seken meşin yuvarlağı takip eden Gomis, topu ağlarla buluşturdu: 0-1

17. dakikada Galatasaray, Tzavellas'ın kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Fernando'nun pasında sağ kanatta Mariano, ceza sahasına ortasını yaptı. Kademeye girmeye çalışan Tzavellas'ın dokunuşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2

22. dakikada Aytemiz Alanyaspor golü buldu. Emre Akbaba'nın pasıyla topla buluşan Junior Fernandes'in rakiplerini çalımlayarak ceza sahası dışından şutunda, meşin yuvarlak Muslera'nın solundan filelerle buluştu: 1-2

Karşılaşmanın ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

59. dakikada Serdar Aziz'in ceza alanında Douglas'a müdahalesini faul olarak değerlendiren maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. 60'ıncı dakikada penaltıyı kullanan Emre Akbaba, skora eşitliği getiren golü kaydetti: 2-2

82. dakikada Galatasaray bir kez daha öne geçti. Mariano'nun pasında ceza alanında topla buluşan Sinan Gümüş, meşin yuvarlağı şık bir vuruşla ağlarla buluşturdu: 2-3

90+1. dakikada Galatasaray kalesi önünde topla buluşan Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Serdar Aziz cezalı duruma düştü

Galatasaraylı futbolcu Serdar Aziz, Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Müsabakanın 59. dakikasında ceza sahası içinde Douglas'a yaptığı müdahale ile penaltıya sebebiyet veren Serdar Aziz, gördüğü sarı kartla da cezalı duruma düşerek ligin 31. haftasındaki Beşiktaş derbisinde oynama şansını kaçırdı.

Muhabir: Oktay Özden, Mehmet Fatih Duman