İSTANBUL

Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında yarın Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Haftaya 57 puanla lider giren ancak takipçisi Medipol Başakşehir'in Evkur Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenmesi sonrası maç eksiğiyle 2. sıraya gerileyen sarı-kırmızılı ekip, Ankara deplasmanında zirvedeki yerini tekrar almak için sahaya çıkacak.

İki oyuncu ceza sınırında

Sarı-kırmızılı ekipte Gençlerbirliği müsabakası öncesi 2 oyuncu sarı kart ceza sınırında.

Galatasaray'da Sofiane Feghouli ve Serdar Aziz, yarın oynamaları ve sarı kart görmeleri durumunda, ligin 29. haftasındaki Medipol Başakşehir mücadelesinde görev alamayacak.

Fernando Reges dönüyor

Galatasaray'ın tecrübeli savunma oyuncusu Fernando Reges, Gençlerbirliği müsabakasında takımdaki yerini alabilecek.

Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen ve Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyen Fernando, Gençlerbirliği önünde teknik direktör Fatih Terim'in tercihleri arasına girebilecek.

Deplasman performansı kötü

Gençlerbirliği ile rakip sahada karşı karşıya gelecek Galatasaray'ın bu sezonki deplasman performansı oldukça kötü.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de bu sezonki 6 mağlubiyetini de deplasman maçlarında yaşadı. Galatasaray, dış sahada yaptığı son 9 karşılaşmanın 6'sında rakiplerine mağlup oldu.

Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı 13 maçtan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray ile Gençlerbirliği 94. randevuda

Galatasaray ile Gençlerbirliği, lig tarihinde yarın 94. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 93 maçta sarı-kırmızılılar 51, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 161 golüne, Gençlerbirliği 100 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabakayı Galatasaray 5-1 kazandı.

Gençlerbirliği 9 maçtır kazanamıyor

Gençlerbirliği, 2012-2013 sezonunun ikinci yarısında İstanbul'da 1-0 kazandığı maçın ardından Galatasaray ile yaptığı 9 müsabakada da galibiyete ulaşamadı.

Taraflar arasında bu süre içinde yapılan lig maçlarından 6'sını kazanan Galatasaray, 3 kez berabere kaldı, rakibine mağlup olmadı.

Ankara'daki maçlar

Galatasaray ile Gençlerbirliği takımları arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 5 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Başkentteki 46 lig maçında Galatasaray 20, Gençlerbirliği 15 galibiyet aldı, 11 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ankara'da Galatasaray 68 gol attı, Gençlerbirliği ise buna 57 golle karşılık verdi.

Geçen sezon Ankara'daki müsabakada Galatasaray 1-0 galip geldi.

Öte yandan Gençlerbirliği, evinde Galatasaray'ı 7 maçtır yenemiyor. Rakibi karşısında Ankara'daki son galibiyetini 16 Mayıs 2010 tarihinde alan başkent temsilcisi, daha sonraki 7 müsabakadan 3'ünü kaybetti, 4'ünde berabere kaldı, taraftarlarına 3 puan hediye edemedi.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı skorlu galibiyetini 1999-2000 sezonunda 6-0'lık sonuçla elde etti.

Sarı-kırmızılılar ayrıca bu sezon 5-1 galip gelirken, Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.

Muhabir: Çetin Arslancan