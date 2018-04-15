Galatasaray zirveyi devraldı

Fotoğraf: AA/Berk Özkan

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma, sarı-kırmızılı takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

4. dakikada Feghouli ile girdiği verkaç sonrası savunmadan seken topu ceza sahasının sağ çaprazında kontrol eden Rodrigues'in şutunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada Clicyh'nin soldan yaptığı ortada arka direkte Visca kontrol ettiği topu içeri çıkardı. Kale sahası önünde Adebayor'un ayak koyduğu meşin yuvarlak üstten auta gitti.

43. dakikada Feghouli'nin sağdan yaptığı ortada, ön direkte Gomis'in vuruşunda savunmaya da çarpan meşin yuvarlak üstten az farkla kornere gitti.

51. dakikada Galatasaray ceza sahasında savunmanın uzaklaştıramadığı topu kontrol eden Emre Belözoğlu'nun sol çaprazda karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı.



53. dakikada Nagatomo'nun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Rodrigues'in ceza sahasına girerken yerden attığı sert şutta, meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'dan döndü.



60. dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin pasıyla sağ tarafta topla buluşan Mariano, ceza yayı önüne kadar ilerledikten sonra sol ayağıyla yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0

70. dakikada Emre Belözoğlu'nun soldan kullandığı kornerde, ön direkte Mahmut Tekdemir'in yaptığı kafa vuruşunda kaleci Muslera topa sahip oldu.



77. dakikada Tolga Ciğerci'nin pasıyla ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Gomis'in vuruşunda, açıyı daraltan kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

90. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Belhanda'nın sağdan kullandığı korner atışında ceza sahasında Serdar Aziz'in yaptığı kafa vuruşunda, savunmada Adebayor'un kafasına da çarpan top yön değiştirerek ağlara gitti.

Geride kalan haftada Genrçlerbirliği'ne yenilerek zirvedeki yerini Medipol Başakşehir'e kaptıran sarı-kırmızılı ekip, şampiyonluk yarışındaki güçlü rakibini mağlup ederek tekrar ilk sıraya çıktı.

Sarı-kırmızılılar, Medipol Başakşehir'i mağlup ederek, rakibine karşı son 5 resmi maçındaki kazanamama serisini sonlandırdı. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki yenilmezlik serisini de 21 maça çıkardı.

Maç sonu büyük sevinç

Hakem Umut Meler'in bitiş düdüğü ile birlikte birbirlerine sarılarak galibiyeti kutlayan oyuncular, ardından taraftarların tezahüratlarını karşılıksız bırakmayarak tribünlere gitti.

Futbolcular, taraftarlarla karşılıklı tezahürat yaparak galibiyeti kutladı.

Tribünler doldu

Galatasaray taraftarları, Süper Lig'de şampiyonluk yarışının bu önemli karşılaşmasına büyük ilgi gösterdi.





Sarı-kırmızılı futbolseverler, Türk Telekom Stadı tribünlerini önemli ölçüde doldurup, tezahüratlarla takımlarını destekledi.

Galatasaray taraftarından Arda Turan'a tepki

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Medipol Başakşehir forması ile Türk Telekom Stadı'na çıkan eski oyuncuları Arda Turan'a tepki gösterdi.

Turuncu-lacivertli takım ısınmak için sahaya çıktığında, ıslıkla Arda'ya tepkilerini gösteren sarı-kırmızılı taraftarlar, "Cim Bom'u satanı biz de satarız" tezahürat yaptı.

Türk Telekom Stadı'nın tribünlerinde de "Sizi buraya getiren yeteneğiniz, burada tutacak olan ise karakterinizdir" pankartı yer aldı.



Arda Turan, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le maç öncesinde bir araya gelmedi.

Arda'ya devre arasında sarı kart

Medipol Başakşehir forması ile eski takımı Galatasaray'a karşı sahaya çıkan Arda Turan, karşılaşmanın devre arasında sarı kart gördü.



Turuncu-lacivertli futbolcuya, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'e soyunma odasına giderken yaptığı itirazın sonrasında sarı kart çıktı.

Türk Telekom Stadı'na 2 bin 522 gün sonra Medipol Başakşehir forması ile çıkan Arda Turan, karşılaşmada 65 dakika görev yaptı.

Muhabir: Ercan Çakar-Mehmet Fatih Duman-Hilmi Sever