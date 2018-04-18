Kadıköy'de derbilerin hakimi Fenerbahçe

İSTANBUL - Süha Gür

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbilerde uzun süredir rakiplerine kaybetmiyor.

Sarı-lacivertliler, önemli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray'a karşı son yıllarda iç sahada ciddi bir üstünlük kurdu. Evinde oynadığı son 22 karşılaşmada Galatasaray'a yenilmeyen Fenerbahçe, Beşiktaş'a ise 15 maçtır mağlup olmadı.

Fenerbahçe, taraftarı önündeki son derbi yenilgisini 17 Nisan 2005'te siyah-beyazlı rakibine karşı yaşadı.

Beşiktaş'a 15 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de oynadığı son 15 resmi maçı kaybetmedi.

Sarı-lacivertliler, Kadıköy'deki son yenilgisini Süper Lig'de 17 Nisan 2005'te 4-3'lük skorla yaşadığı Beşiktaş'a karşı o tarihten sonra iç sahada mağlup olmadı.

Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynadığı son 15 resmi maçın 9'unu kazanan Fenerbahçe, 6'sından beraberlikle ayrıldı.

Sarı-lacivertliler, siyah-beyazlı ekibe karşı kaybetmediği bu maçlarda 24 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü.

Galatasaray'a 22 maçtır yenilmiyor

Fenerbahçe, Kadıköy'de Galatasaray'a karşı ise son 22 resmi maçta mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı ekibe karşı sahasında son olarak 22 Aralık 1999'da Süper Lig'de 2-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, rakibiyle daha sonra Kadıköy'de yaptığı 22 mücadelede mağlubiyet yüzü görmedi. Bu süreçte 15 galibiyet alan sarı-lacivertli ekip, 7 karşılaşmayı da berabere tamamladı.

Fenerbahçe, söz konusu dönemdeki maçlarda Galatasaray filelerine 43 gol gönderirken, kalesinde 14 gol gördü.