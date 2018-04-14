Kasımpaşa Alman futbolcu ile yollarını ayırdı

İSTANBUL
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Alman futbolcu Markus Neumayr'ın sözleşmesi feshedildi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre lacivert-beyazlı kulüp, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesini tek taraflı sonlandırdı.
Sezon başında İsviçre'nin Luzern ekibinden transfer edilen Neumayr, Kasımpaşa formasıyla 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 25 resmi maçta 3 gol kaydetmişti.
Alman futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın altyapısında da forma giymişti.
Muhabir: Hüseyin Eroğul