Kasımpaşa Alman futbolcu ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Alman futbolcu Markus Neumayr'ın sözleşmesi feshedildi.

anasayfa > spor, futbol 14.04.2018 Hüseyin Eroğul Istanbul

Kasımpaşa Alman futbolcu ile yollarını ayırdı

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'da Alman futbolcu Markus Neumayr'ın sözleşmesi feshedildi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre lacivert-beyazlı kulüp, 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesini tek taraflı sonlandırdı.

Sezon başında İsviçre'nin Luzern ekibinden transfer edilen Neumayr, Kasımpaşa formasıyla 3'ü Türkiye Kupası'nda olmak üzere 25 resmi maçta 3 gol kaydetmişti.

Alman futbolcu, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın altyapısında da forma giymişti.

Muhabir: Hüseyin Eroğul

© Anadolu Ajansı 2018