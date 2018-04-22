Konyaspor golcüleriyle güldü

KONYA
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 2-0 yendi.
İlk yarı
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Atiker Konyaspor-Kasımpaşa maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
4. dakikada Volkan Şen'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında topla buluşan Ali Turan'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
10. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Çalımlarla ceza sahasına giren Volkan Şen'in pasında, Eto'o meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0
21. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Fofana'nın pasında Volkan Şen altıpas içinde topu Bourabia'ya çıkardı. Bu oyuncunun şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
33. dakikada Eto'o'nun ceza sahasında pasıyla topla buluşan Volkan Şen'in vuruşunda, meşin yuvarlak savunmadan kornere çıktı.
37. dakikada topla ceza sahasına giren Trezeguet'in vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi.
Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
51. dakikada Eto'o'nun pasında çalımlarla ceza sahasına giren Fofana, topu Milosevic'e çıkardı. Bu oyuncunun altıpas üzerinden şutunda topu defans uzaklaştırdı.
75. dakikada Fofana'nın pasına hareketlenen Bourabia'nın şutunda, kaleci Eray Birniçan topu kornere çeldi.
81. dakikada Fofana ceza sahasında rakiplerini geçerek topu Jahovic'e göndermeye çalıştı ancak savunmadaki Omeruo'nun son anda araya girmesiyle top kornere çıktı.
85. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Vedat Bora'nın pasında Jahovic kaleci Eray Birniçan'ı çalımlayarak topu ağlara gönderdi: 2-0
Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Muhabir: Basir Gülüm-Abdullah Doğan