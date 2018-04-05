Lig'de 28. haftanın perdesi açılıyor

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yarın başlayacak.

anasayfa > spor, futbol 05.04.2018

Lig'de 28. haftanın perdesi açılıyor

İSTANBUL 

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yarın başlayacak.

Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

Süper Lig'de 28. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Medipol Başakşehir-Evkur Yeni Malatyaspor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

7 Nisan Cumartesi:

13.30 Kardemir Karabükspor-Antalyaspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

16.00 Trabzonspor-Kayserispor (Medical Park)

19.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)

8 Nisan Pazar:

13.30 Atiker Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Teleset Mobilya Akhisarspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Bursaspor-Kasımpaşa (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor (Ülker)

9 Nisan Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Galatasaray (Ankara 19 Mayıs)

Muhabir: Erkan Tiryaki

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