Ligde başka kupada başka

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Teleset Mobilya Akhisarspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez finale yükseldi.

MANİSA - Ali Korkmaz

Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Galatasaray'ı saf dışı bırakarak tarihine ilk kez finale yükselen Teleset Mobilya Akhisarspor, final oynayan 22. ekip olacak.

Bu sezon Ziraat Bankasının sponsorluğunda 56. kez düzenlenen Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında Galatasaray'a 2-1 yenilmesine rağmen İstanbul'da rakibini 2-0 mağlup eden Teleset Mobilya Akhisarspor, adını ilk kez finale yazdırdı.

Teleset Mobilya Akhisarspor, Türkiye Kupası finalinde mücadele edecek 22. ekip olacak. Geride kalan 55 yılda finale yükselen 21 takımdan 14'ü, kupaya uzandı.

Kupada şimdiye dek Galatasaray 17, Beşiktaş 9, Trabzonspor 8, Fenerbahçe 6, Altay, MKE Ankaragücü, Göztepe, Gençlerbirliği ve Kocaelispor ikişer, Eskişehirspor, Bursaspor, Sakaryaspor, Kayserispor ve Atiker Konyaspor da birer kez mutlu sona ulaştı.

Finale yükselip de kupayı şimdiye dek hiç kazanamayan takımlar Adana Demirspor, Boluspor, Mersin İdmanyurdu, Samsunspor, Antalyaspor, Kayseri Erciyesspor ve İstanbul Büyükşehir Belediyespor oldu.

Manisa'dan ilk kez bir takım finale yükselirken, Ege Bölgesi'nden en son İzmir temsilcisi Altay 1985-1986'da finalde mücadele ettiği kupada Bursaspor'a yenilmişti.

Kupa performansı

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 29 haftada 34 puanla düşme hattındaki Atiker Konyaspor'un 5 puan önünde 12. sırada bulunan yeşil-siyahlı ekip, kupada ise başarılı sonuçlara imza attı. Ligde yüzde 31 galibiyet oranıyla oynayan Teleset Mobilya Akhisarspor, kupada ise yüzde 56'lık galibiyet oranı yakaladı.

Kupada bu sezon çıktığı 9 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi alan Teleset Mobilya Akhisarspor, bu maçlarda 18 gol atıp, kalesinde 7 gol gördü.

Kupaya 4. turdan katılan ve ilk olarak Anagold 24 Erzincanspor'u 6-0'lık skorla geçen Teleset Mobilya Akhisarspor, 5. turda ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Ankara Demirspor'u rövanşta 1-1'lik skorla saf dışı bıraktı.

Son 16 turunda Boluspor'a ilk maçta 2-1 yenilmesine rağmen rövanşta rakibini 1-0 yenerek adını son 8 takım arasına yazdıran yeşil-siyahlı ekip, çeyrek finalde ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Kayserispor karşısında rövanşta 2-2'lik beraberlikle yarı finale yükseldi.

Yeşil-siyahlı ekip, yarı finalde Galatasaray'ı saf dışı braıktı.

Teleset Mobilya Akhisarspor'un 9 Mayıs Çarşamba günü Diyarbakır'da oynayacağı finaldeki rakibi bugün rövanşı oynanacak Fenerbahçe-Beşiktaş eşleşmesinin galibi olacak.

Kupa golcüleri

Galatasaray'a iki maçta 3 gol atan ve kupadaki gol sayısını 4'e çıkaran Yevgen Seleznov, ara transfer döneminde Elazığspor'a kiralanan Ioan Hora ile Teleset Mobilya Akhisarspor'un kupadaki en golcü ismi konumuna yükseldi.

Bu iki futbolcuyu 3 golle Muğdat Çelik, 2 golle Eray Ataseven, birer golle Alperen Babacan, Helder Barbosa, Olcan Adın ve Soner Aydoğdu takip ediyor. Ankara Demirsporlu Burak Öksüz de kendi filelerini bir kez havalandırdı.