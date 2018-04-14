Malatya'da beraberlik

MALATYA
Yeni Malatya Stadı'nda oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasının ilk yarısı, orta saha mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da pozisyona girmekte oldukça zorlandı.
38. dakikada Chebake'in ceza alanına ortasında Adem Büyük'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kale direğinin dibinden az farkla auta gitti.
Maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci yarı
55. dakikada Aytemiz Alanyaspor yarı alanının ortalarında buluştuğu topla ilerleyen ve ceza sahasına giren Azubuike, sağ çaprazdan şutunu çekti. Meşin yuvarlak uzak kale direğinin dibinden auta gitti.
78. dakikada Evkur Yeni Malatyaspor öne geçti. Murat Yıldırım'ın sağdan uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Adem Büyük, topu göğsüyle önüne aldı. Kaleci Haydar Yılmaz ile karşı karşıya kalan Adem, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
90+4. dakikada Aytemiz Alanyaspor beraberliği yakaladı. Sackey'in kafayla ceza alanına doldurduğu topu kaleci Ertaç Özbir yumrukla uzaklaştırmak istedi. Kısa düşen topa ceza yayı üzerinde Welinton kafayı vurdu ve meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-1
Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.
Muhabir: Orhan Yoldaş