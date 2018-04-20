Medipol Başakşehir sahasında kazandı

İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 30. hafta açılış maçında Medipol Başakşehir, sahasında Kayserispor'u 3-1 yendi.

18. dakikada Medipol Başakşehir gole yaklaştı. Kayserispor savunmasından seken topu orta sahada kapan Da Costa, kaleyi cepheden gördüğü pozisyonda yaklaşık 30 metreden sert vurdu, top az farkla üstten auta çıktı.

28. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Adebayor'un pasıyla Kayserispor yarı sahasının ortasında topla buluşan Arda Turan, savunmanın arkasına hareketlenen Visca'ya pasını verdi. Visca, ceza sahasına girer girmez sert vurdu ve topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

38. dakikada turuncu-lacivertliler ikinci golüne yaklaştı. Sol kanattan gelişen atakta Elia, ceza sahası içindeki Adebayor'a pasını verdi. Adebayor, ceza sahası önünde bekleyen Arda'ya pasını gönderdi. Arda'nın sağ ayağıyla sert şutunu kaleci Lung köşeden kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Medipol Başakşehir'in 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

54. dakikada Kayserispor beraberlik golünü buldu. Ceza sahası içinde sağ köşede topla buluşan Deniz Türüç, penaltı noktasına yakın bölgede bekleyen Umut Bulut'a ortasını yaptı. Umut'un kafa vuruşunda yere de çarpan top ağlara gitti: 1-1

62. dakikada konuk ekip etkili geldi. William sol kanattan çok süratli geldi ve ceza sahasına girdi. Yerden çevirdiği topa altıpas önünde Umut Bulut ayak koydu, kaleci Volkan Babacan son anda direk dibinde topu kontrol etti.

66. dakikada Medipol Başakşehir yeniden öne geçti. Sağ kanattan gelişen atakta Visca ceza sahasına ortasını yaptı. Savunmanın kafa ile uzaklaştırdığı topu ceza sahası dışında kontrol eden Arda Turan, sol ayağıyla yerden sert vurdu ve direğe de çarparak ağlarla buluştu: 2-1

73. dakikada turuncu-lacivertiler çok etkili geldi. Visca'nın sağ kanattan kullandığı korner sonrasında oluşan karambolde top ceza sahası dışına çıktı. Elia gelişine çok sert vurdu, savunmaya çarpan top üst direğe de çarparak kornere gitti.

75. dakikada Medipol Başakşehir'in sol kanattan İrfan Can Kahveci ile kullandığı kornerde arka direkte Epureanu kafayı vurdu, top üst direğe çarparak auta çıktı.

90. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye yükseltti. Sağ kanattan ceza sahasına giren Visca altıpas içine ortasını yaptı. Adebayor boş pozisyonda bekleyen Elia'nın önüne topu indirdi. Hollandalı oyuncu çok rahat bir şekilde meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

Karşılaşma, Medipol Başakşehir'in 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Medipol Başakşehir maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Medipol Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Bu sezon 19. galibiyetini alan sarı-kırmızılılar, puanını 62'ye yükselterek, Galatasaray'ın 2 puan önüne geçti.

İstanbul deplasmanında 10. yenilgisini alan Kayserispor ise 44 puanda kaldı.

Sumudica tribüne gönderildi

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, karşılaşmanın 90+1. dakikasında hakem Hüseyin Göçek tarafından tribüne gönderildi.

Sarı-kırmızılı ekibin yardımcı antrenörü Hakan Ertürk, son dakikalarda takımını kenardan yönetti.

Muhabir: Hilmi Sever