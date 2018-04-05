Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın futbolcuları Demba Ba hakkında yaptığı açıklamaya ilgili "Bu cümleler Göztepe'yi, Beşiktaş'ı, Tamer Tuna'yı ve Demba Ba'yı zor durumda bırakabilir." dedi.

İZMİR

Basın mensuplarına açıklamada bulunan Mehmet Sepil, Orman'ın bugün Demba Ba ile ilgili söylediği sözlere inanmak istemediğini dile getirdi.

Kendisini dinlediğinde üzüldüğünü ifade eden Sepil, "Bu cümleler Göztepe'yi, Beşiktaş'ı, Tamer Tuna'yı ve Demba Ba'yı zor durumda bırakabilir. İki takımın maçından 48 saat önce karşı takımın santrforunu istiyorum demek yanlış. Futbolu gelişmiş ülkelerde böyle bir açıklama yapılabilir mi? Türk futbolu adına üzgünüm." değerlendirmesinde bulundu.

Sepil, Demba Ba'nın performansının düşeceğine dair en ufak bir şüphesinin olmadığını belirterek, "Kendisinin sözleşmesi sezon sonu bitecek. Mukavelesini uzatmak için görüşüyoruz. Yakın zamanda sonuca ulaşabiliriz." diye konuştu.

Kaleci Beto'nun 2 yıl daha takımda kalması yönünde anlaşmaya vardıklarını dile getiren Sepil, kendisiyle futbolu bıraktıktan sonra da çalışabileceklerini kaydetti.

Sepil, sözleşmeleri bitecek teknik direktör Tamer Tuna ve futbolcularla ilgili olarak da "Kalbi ve aklı Göztepe'yle olan herkesle çalışabiliriz." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Ali Korkmaz