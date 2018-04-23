Mustafa Cengiz'den şampiyonluk yorumu

Fotoğraf: AA/Arif Hüdaverdi Yaman

İSTANBUL

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Spor Toto Süper Lig'de eşitlik, adalet ve dürüstlük içinde bir şampiyonluğun kendilerine nasip olmasını diledi.

Cengiz, GSTV'ye yaptığı açıklamada, şampiyonluk yarışında bütün rakiplerine saygı duyduklarını dile getirerek, "Son ana kadar, son düdüğe kadar asla şampiyonluğu kutlamam. Bütün rakiplerime saygı duyarım. Eşitlik, adalet ve dürüstlük içinde bir şampiyonluğun Galatasaray'a nasip olmasını dilerim." dedi.

Mustafa Cengiz, Aytemiz Alanyaspor ile oynadıkları maçtaki tartışmalı ofsayt pozisyonuyla ilgili şunları kaydetti:

"Biz 23 Nisan'dan önce Alanya'da bir şenlik başlattık. Bunun adı da uzun yıllardan bu yana ilk defa Galatasaray lehine verilmiş tartışmalı bir pozisyonu tartışma şenlikleriydi. Tartışmalı bir pozisyon doğdu. İlk defa da Galatasaray lehine oldu. Üç gündür ilgili taraflar tartışıyor. Demek ki Galatasaray o kadar düzgün koşullarda devam ediyor ki ilk defa lehine bir pozisyon tartışmasıyla şenlikler başladı. Güzel bir şenlik. Ben bu kutlamalara gülümsüyorum. Hakaret, küfür, aşağılama olmadıkça devam etmesini diliyorum. Fakat lütfen geometrik pieroya da bakmalarını rica ediyorum."

Muhabir: Ercan Çakar