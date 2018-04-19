Olaylı derbi tatil edildi

İSTANBUL

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı, 57. dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi.

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Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının ikinci yarısında yaşanan olaylar sonunda önce siyah-beyazlı futbolcular ardından da karşılaşmanın hakemleri soyunma odasına gitti.

Olaylardan yaklaşık yarım saat sonra maçın hakemler tarafından tatil edildiği açıklandı.

Maç hakkındaki nihai kararı Türkiye Futbol Federasyonu verecek.

Şenol Güneş hastaneye kaldırıldı

Ülker Stadı'ndaki maç 0-0 devam ederken, 57. dakikada Beşiktaş yedek kulübesiyle Fenerbahçeli taraftarlar arasında tartışma çıktı. Beşiktaşlı Tolga Zengin'le taraftarlar arasında çıkan hararetli tartışma sırasında Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in başına bir cisim isabet etti.

Yaşanan olayların ardından soyunma odasına giden ve başına dikiş atılan Güneş, hastaneye kaldırıldı.

Kulübenin önünde başına yabancı madde gelen Güneş'in soyunma odası girişinde bir kez daha yerde kaldığı bildirildi.

Başına 5 dikiş atılan Güneş'in hastaneye kaldırıldığı açıklandı.

Diğer yandan soyunma odası koridorlarında da büyük kargaşa yaşandı.

Yabancı maddeler ilk yarıyı da durdurdu

Karşılaşmanın ilk yarısında Fenerbahçeli taraftarların sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle de maç yaklaşık 5 dakika durdu.

İlk yarının son bölümünde Beşiktaşlı Ricardo Quaresma korner atışı kullanırken sahaya yabancı maddeler atıldı. Bunun üzerine hakem Mete Kalkavan önce dördüncü hakemin yanına geldi. Yabancı maddelerin atılmaya devam etmesiyle orta sahaya gelen Kalkavan, yardımcılarını da yanına çağırdı.

Yabancı maddelerin atıldığı tribüne giden Fenerbahçeli futbolcular, taraftarı sakinleştirmeye çalıştı. Hakem Kalkavan, yaklaşık 5 dakika sonra müsabakayı yeniden başlattı.

Şenol Güneş'in kafasına isabet eden yabancı maddenin hemen öncesinde de Querasma, atılan yabancı cisimler nedeniyle köşe vuruşunu kullanamadı.

Bu sezon 9. kırmızı kart

Bu sezon Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbilerde hakemlerin cebinden 9 kez kırmızı kart çıktı.

İki takım arasında özellikle bu sezon oynanan derbilerdeki gerginlik bu maça da taşındı. Karşılaşmanın 30. dakikasında Beşikaş'ın Portekizli futbolcusu Pepe, Josef de Souza'ya yaptığı sert müdahale sonucu hakem Mete Kalkavan'dan kırmızı kart gördü.

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbide 5 kırmızı kart, kupanın ilk maçında Vodafone Park'ta ise 3 kırmızı kartla 8 oyuncu ihraç edilmişti. Bu maçta da çıkan kırmızı kartla bu sayı 9 oldu.

Bu 9 kırmızı kartın 5'i Beşiktaşlı, 4'ü ise Fenerbahçeli futbolculara çıktı.

Pepe ilk kez kızardı

Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Pepe, derbinin 30. dakikasında De Souza'ya yaptığı hareketin ardından hakem Mete Kalkavan tarafından direkt kırmızı kartla cezalandırıldı.

Türkiye kariyerindeki ilk kırmızı kartını gören Portekizli oyuncu, son kırmızı kartını 2011-2012 sezonunda Real Madrid forması giyerken görmüştü.

Öte yandan kırmızı kartın ardından Fenerbahçeli futbolcu Jose Fernandao ile Beşiktaş yedek kulübesi arasında gerginlik yaşandı. Tartışmayı araya girenler engelledi.

Muhabir: Erkan Tiryaki-Hüseyin Eroğul