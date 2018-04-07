Polis haftasına özel şöhretler maçı

Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Beşiktaşlı eski şöhretler takımı ile emniyet takımı, Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

İSTANBUL

Maçın başlama vuruşunu İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman yaptı.

Beşiktaşlı şöhretler takımında eski futbolculardan Ömer Gülen, Necdet Ergün, yöneticilerden Şafak Mahmutyazıcıoğlu ve Candaş Tolga Işık'ın yanı sıra oyunculardan Zafer Algöz, Celil Nalçakan ve Ali İl ile şarkıcı Mustafa Sandal da yer aldı.

Emniyet takımı attığı golün ardından tribünlere asker selamı verirken, maç öncesinde teşkilatın bünyesinde görev yapan mehter takımı kısa bir konser düzenledi.

Öte yandan çektiği video ile sosyal medya üzerinden Fikret Orman'a Vodafone Park'ta maç izlemek istediğini söyleyen şehit Engin Üstün'ün kızı Sahra Üstün de Orman ile buluştu.



