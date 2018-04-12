İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası 13 Nisan Cuma günü oynanacak Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş karşılaşmasıyla başlayacak.

Spor Toto Akhisar Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 29. hafta maçlarının programı şöyle:

13 Nisan Cuma:

20.00 Teleset Mobilya Akhisarspor-Beşiktaş (Spor Toto Akhisar)

14 Nisan Cumartesi:

13.30 Kasımpaşa-Kardemir Karabükspor (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Yeni Malatya)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe (Yeni 4 Eylül)

15 Nisan Pazar:

13.30 Kayserispor-Gençlerbirliği (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya)

16.00 Göztepe-Bursaspor (Bornova)

19.00 Galatasaray-Medipol Başakşehir (Türk Telekom)

16 Nisan Pazartesi:

20.00 Osmanlıspor-Trabzonspor (Osmanlı)



Muhabir: Metin Arslancan