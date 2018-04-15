Trabzonspor ile Osmanlıspor 18. randevuda

Trabzonspor ile eski adı Ankaraspor olan Osmanlıspor arasında geride kalan 17 lig maçından 2'si hükmen olmak üzere 9'unu bordo-mavililer, 6'sını başkent ekibi kazandı.

TRABZON

Trabzonspor ile Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın başkentte yapacakları maçla 18. randevuya çıkacak.

Trabzonspor, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 9'unu kazandı, başkent ekibi 6 kez galip geldi, 2 müsabaka ise berabere bitti.

Geride kalan maçlarda Trabzonspor'un, 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 30 golüne, Ankara temsilcisi 20 golle yanıt verdi.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı, ev sahibi takım 4-3 kazandı.

Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, Türkiye Futbol Federasyonunun o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Trabzonspor lehine tescil edilmişti.

Ankara'daki maçlar

Trabzonspor ile Osmanlıspor arasında Ankara'da yapılan 8 lig maçında 1'i hükmen olmak üzere 4'ünü Trabzonspor, 3'ünü Osmanlıspor kazandı, 1 maç da beraberlikle sona erdi.

Trabzonspor, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere başkentte 11 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.

Muhabir: Selçuk Kılıç