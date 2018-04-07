Trabzonspor'da başkan Usta veda etti

TRABZON

Trabzonspor'un yarın yeni başkanını seçeceği olağanüstü genel kurulda aday olmayan Muharrem Usta, Kayserispor maçının ardından soyunma odasına gittikten sonra basın mensuplarına açıklama yaptı.

Usta, takımla çok duygusal bir geçmişinin olduğunu belirterek, "Kucka'nın, Burak'ın, Sosa'nın buraya gelmesi kolay bir iş değildi. Okay, Abdülkadir ile Yusuf'un bu duruma gelmesi öyle zannedildiği gibi kolay bir iş değildi. Bunların kolay olmadığını bundan sonraki süreçte göreceğiz." dedi.

"Benim dönemim sona ererken aslında hüznüm şunaydı, bu takıma çok güvenmiştim." diyen Usta, şöyle devam etti:

"Çok iyi iş çıkaracağımıza inanıyordum ve aslında çok iyi iş de çıkardık ama sadece takım kurmakla bu iş olmuyor. Bu bir camia, sahiplenme, herkesin elini taşın altına koyma meselesi. Biz arkamızı sağlam hiçbir zaman göremedik. Olağanüstü burukluğum bunadır. Keşke koşarken arkadan çekilmeseydik, keşke bunlar olmasaydı. Başarı öyle kolay elde edilmez. Bu bir serüven, bir süreçtir. Bu takıma, 1-2 bölgesine takviye yaparak ısrarla devam edin, bu takım Trabzonsporluları tüm dünyada mutlu eder. Ama bunun olabilmesi için herkesin ekonomik, sosyal destek vermesi, kulübü ayağa kaldırması, seferberlik ilan etmesi lazım. Fakat bunun olmaması aslında beni çok üzüyor, kırıyor. Bu duygusallığımın sebebi başarabilirdik, ama onlar aklıma gelince çok hüzünleniyorum."

Usta, kongre salonunda yaşananları değerlendirerek, şunları söyledi:

"Bu seviye, bu hakaret üslupları, bu aşağılamalar devam ettiği sürece, bu kişilerin Trabzonspor'u bundan sonra yönetmek gibi bir talepleri varsa ve bunların da karşılığı varsa benim için bundan sonrasına umut, ümit yok. Zaten bu kongre kararına sebep olan şeyler de bunlardı. Şu anda bu yönetime girecek olan arkadaşlar aslında bu talepte olan arkadaşlardı. Ümit ederim ki benim bu kırgınlık, dargınlık ve burukluklarımı onlar yaşamazlar ve bu güzide takımla olağanüstü bir yol alırlar. Tüm Trabzonspor camiası adına çok üzgünüm. Gelecekle ilgili bir umut görmüyorum. Buradan bir gelecek inşa edemeyiz.

Gencecik çocukların şu kongrede konuşulanları dinlediğini farz ediyorum. Bu mudur örnek olmak? Artık benim için veda zamanı. Benim yukarısından bir umudum yok. Ne olur gençler bu Trabzonspor yaşayacak. Siz böyle yapmayın. Bu insanları reddedin. Bir daha senin yolun buradan geçer mi sorusu? Bir taraftan büyük emekle inşa edilmiş Trabzonspor'un emrinde olduğumu söylüyorum, bir taraftan da inanılmaz bir burukluğum var. Koltuk kavgasına, terk edip yeniden dalma kavgasına isyan ediyorum, inanamıyorum, aklım almıyor. Herkese Allah'a ısmarladık diyorum."

Muhabir: Selçuk Kılıç



