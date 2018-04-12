Başkentray hizmete açılıyor

Başkentray Projesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan'ın katıldığı törenle hizmete açılıyor.

ANKARA

Yüksek hızlı tren, konvansiyonel tren ve banliyö işletmeciliği için gerekli trafik kapasitesi oluşturmayı amaçlayan Başkentray Projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın katıldığı törenle hizmete açılıyor.

Sincan-Kayaş arasında metro konforunda banliyö hizmeti verecek Başkentray, başlangıçta 15 dakikada bir, ilerleyen zamanda ise 5 dakikada bir işletilecek trenlerle günlük 520 bin yolcuya hizmet verecek.

Proje kapsamında tamamı engelli vatandaşların kullanımına uygun projelendirilen bir YHT gar ve 23 banliyö istasyonunun yapımı da tamamlandı.

Sincan, Lale, Elvankent, YHT Eryaman Gar, Etimesgut, Hipodrom, Yenişehir, Kurtuluş, Cebeci, Mamak ve Kayaş istasyonlarında yolcuların ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri kapalı ticari alanlar oluşturuldu.

Başkentray'ın Yenişehir İstasyonu'ndan Kızılay Metrosu'na, Kurtuluş ve Maltepe istasyonlarından Ankaray'a yolcu aktarması mümkün olacak.