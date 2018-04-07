Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Fransa teröre yardakçılık yapıyorsun, destek veriyorsun ve ondan sonra teröristleri Elize Sarayı'nda da ağırlıyorsun. Bunların hesabını veremeyeceksiniz." dedi.

ANKARA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli 6. Olağan İl Kongresi öncesi vatandaşlara seslendi.

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Erdoğan, "Son aldığım rakam Afrin'de 4 bin terörist etkisiz hale getirildi. İçeride ve dışarıda, Irak'ın kuzeyinde olanları söylemiyorum. Onları da katarsak 4 bin 200, 4 bin 300'ü bulur." dedi.

Fransa'ya yönelik eleştirilerde bulunan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Fransa, teröre yardakçılık yapıyorsun, destek veriyorsun ve ondan sonra teröristleri Elize Sarayı'nda da ağırlıyorsun. Bunların hesabını veremeyeceksiniz, ondan sonra bu terör belasından da kurtulamayacaksınız. İşte bak Almanya'da teröristlerin neler yaptığını görüyorsunuz değil mi? Fransa'da da olacak. Batı bu teröristleri besledikçe batacaksınız."

"Onlar kaçacak biz kovalayacağız"

Erdoğan, "80 kadar FETÖ militanını farklı ülkelerden bulup, paketleyip Türkiye'ye getirdik, devam edeceğiz. Nereye kaçarlarsa kaçsınlar peşlerindeyiz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Ha FETÖ ha PKK hiç fark etmez. Biz bu yola her şeyimizle girdik ve bu işi de başaracağız." diye konuştu.

"Ey Kemal senin gidecek yerin yok"

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu da şu sözlerle eleştirdi:

"Ey Kemal senin gidecek yerin yok. Senin gidecek yerini benim milletim inşallah ilk seçimlerde tayin edecek. Ana muhalefetin başındaki zatın terbiyesizlik çıtasını sürekli yukarıya çekmesinin sebebi kaçınılmaz akıbetini görmüş olmasıdır, şimdi onu görüyor. Türkiye'nin geleceğinde ne bu zata ne de onun temsil ettiği zihniyete yer yoktur. Bu ülkede bu millet için taş üstüne taş koymamış, geleceğimiz için herhangi bir proje geliştirmemiş mevcut ana muhalefet zihniyeti artık son demlerini yaşıyor. Bunlar kasetle geldiler herhalde bundan sonra CD ile giderler."