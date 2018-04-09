Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu örgütle mücadelesini sürdürecektir." dedi.

ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Ceenbekov'u Türkiye'de misafir etmekten duyduğu bahtiyarlığı dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceenbekov'u cumhurbaşkanlığı seçimindeki başarısından dolayı tebrik etti.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yaptığına dikkati çeken Erdoğan, bu anlamlı ziyaret için teşekkür etti.

Ceenbekov'un görev süresi boyunca iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğine inandığını belirten Erdoğan, "Kırgızistan, bizim için özel, ayrıcalıklı bir konuma sahiptir. Bu anlayışla 1991 yılında Kırgızistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke olduk. 2011 senesinde Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ihdas ederek, ilişkilerimizi stratejik ortaklık seviyesine yükselttik. Kırgızistan'da iş adamlarımızın çok önemli yatırımları var. Eğitim alanında bugüne kadar 3 bin 500 Kırgız öğrenciye Türkiye burslarıyla ülkemizde eğitim öğretim imkanı hazırladık. TİKA vasıtasıyla çok farklı alanlarda kalkınma projelerini hayata geçirdik." diye konuştu.

"FETÖ'nün bu çabalarına verilmiş en güzel cevap"

İki ülke arasındaki bu yakın iş birliğinin 15 Temmuz darbe girişimi sonrası çeşitli sınamalara maruz kaldığını dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"FETÖ nüfuzu altındaki bazı şahıslar üzerinden bu iş birliğimizi zehirlemeye, dinamitlemeye ve rayından çıkarmaya çalıştılar. FETÖ'cüler ve sirayet ettikleri kişiler, Türkiye ile Kırgızistan arasına fitne tohumları ekmek için her türlü alçaklığı, kalleşliği sergilediler. Cumhurbaşkanı Ceenbekov'un ziyaretini FETÖ'nün bu çabalarına verilmiş en güzel cevap olarak görüyorum. Türkiye, son FETÖ'cü hain de hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu örgütle mücadelesini sürdürecektir. 251 insanımızın kanını döken, sadece bu külliyenin etrafında 29 kardeşimizi şehit eden bu alçakların ellerini, kollarını sallayarak gezmesine kesinlikle izin vermeyeceğiz.

Nereye kaçarlarsa kaçsınlar, inlerine girecek, bunları kulaklarından tutup adalete teslim edeceğiz. Türkiye için olduğu kadar Kırgızistan için de çok büyük bir tehdit oluşturan bu örgütün kökünü kazımak, devlet başkanları olarak boynumuzun borcudur. Bu, öyle bir örgüt ki bugün bize, yarın aynısını Kırgızistan'a yapacak karakterdedir."

İkili ve heyetler arası görüşmelerde bu konuları görüştüklerini belirten Erdoğan, Türkiye olarak FETÖ ile mücadele konusunda Kırgızistan'dan beklentileri açık ve net ifade ettiğini anlattı.

"FETÖ konusunda çok daha dirayetli davranacağına inanıyorum"

Bu meselenin Türkiye için anlamının Türk-Kırgız ilişkilerinin geleceği bakımından önemini vurguladığını kaydeden Erdoğan, "Sayın Ceenbekov'un FETÖ konusunda çok daha dirayetli davranacağına ve gereken önlemleri süratle alacağına inanıyorum. Biz de FETÖ ile mücadele noktasında ilgili birimlerimizle kendisinin yanında olacağız." şeklinde konuştu.

Ceenbekov ile ekonomi, ticaret, kültür ve eğitim başta olmak üzere ikili gündemde yer alan diğer meseleleri de görüştüklerini aktaran Erdoğan, siyasi ve askeri iş birliği konularını ele aldıklarını bildirdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmini bir milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini kaydeden Erdoğan, ekonomi bakanları ve iş adamlarının atacakları adımlarla, üçüncü ülkelerde de yatırımcıların atacağı adımların önemine işaret etti.

Türk Konseyi Zirvesi'ne de değinen Erdoğan, "İnşallah eylül ayında Türk Konseyi Zirvesi'ni Bişkek'te yapmayı arzu ediyoruz. Ceenbekov, ev sahibi olarak gerek bizi gerek Kazakistan'ı, Özbekistan'ı, Azerbaycan'ı ve Türkmenistan'ı davet etmek suretiyle güçlü bir mesajı istiyoruz ki Türk Konseyinde dünyaya verelim." dedi.

Doğumunun 90'ıncı, vefatının ise 20'nci yılı idrak edilen Kırgız Yazar Cengiz Aytmatov'un "Birleşenler, birbirine omuz verenler, her engeli aşarlar." sözüne atıfta bulunan Erdoğan, "Bizim de Türk dünyası olarak önümüzdeki engellere bu şekilde bakmamız, kenetlenmemiz, gönüllerimizi birleştirmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ceenbekov'un ziyaretinin iki ülke arasında yeni sayfalar açılmasına vesile olacağına inancını dile getiren Erdoğan, yapılan anlaşmaların iki ülke arasında yeni bir dönemin başlangıcına vesile olmasını diledi.

İki ülke arasında 6 anlaşma imzalandı

Basın toplantısı öncesinde Erdoğan ve Ceenbekov huzurunda iki ülke arasındaki anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Hükümeti arasında 6 anlaşma imzalandı.

Buna göre, "Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile Kırgız Cumhuriyeti Yatırım Teşvik Ajansı Arasında Mutabakat Muhtırası", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Tarım Alanında İşbirliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Beden Eğitimi ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolü", ilgililer tarafından imzalandı.

İmza töreninde Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TİKA Başkanı Serdar Çam ve Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün hazır bulundu.

Muhabir: Aynur Ekiz