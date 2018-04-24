Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda çok garip bir senaryo ortada, piyasada. Hafta sonuna kadar bu senaryo nasıl oynanacak, bunu göreceğiz." dedi.

TBMM

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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"Siz (CHP) her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yapqtığı konuşmada "Siz (CHP) her zaman kuyruğu kıstırıp kaçtınız zaten. Hiçbir zaman siz kahramanca F-16'ların karşısında dikilenlerden olmadınız, tankların karşısına çıkanlardan olmadınız. Sizler hatta Bağdat Caddesi'nde alkışlayanlardan oldunuz." dedi.

"Sen bu el kol hareketini bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na yapamazsın"

Erdoğan, "'(CHP Grup Başkanvekili Özel'e) Sen bu el kol hareketini; yaptırmam ya, AK Parti Genel Başkanı'na yapabilirsin ama bu ülkenin Cumhurbaşkanı'na yapamazsın. Onun için bir defa haddini beleceksin. Ama bunlarda böyle bir ahlak anlayışı yok. Dün oradaki (Genel Kurul'daki) gelişmeler gerçekten bir afet, bir felaketti." diye konuştu.

"Size bu tezgahı bozdurmayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Şu anda çok garip bir senaryo ortada, piyasada. Hafta sonuna kadar bu senaryo nasıl oynanacak, bunu göreceğiz.

Bu süreçte huzurun olduğu bir ortam var. Böyle bir ortamda kalkıp OHAL'in olmamasını talep ediyorlar. Niye; tezgah bozulacak, onun için. Size bu tezgahı bozdurmayız"

"Şu anda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 272"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, biz o Cudi'den, Gabar'dan, Bestler Dereler'den, Tendürek'ten, hatta Kandil'den çıkmayacağız, bunu bilesin. Milletimizin huzuru neyi gerektiriyorsa bunu yapmaya devam edeceğiz. Suriye'nin kuzeyinde de neyi gerektiriyorsa onu yapacağız. Şu anda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 bin 272. Kuzey Irak'ta ne oldu; 353. Yurt içinde ne oldu; 258. Durmak yok yola devam." diye konuştu.

"Tek gayesi Erdoğan düşmanlığı olan bir ittifak kurulmaya çalışılıyor"

Erdoğan, "AK Parti ile MHP'nin ittifakı şeffaf bir şekilde, 81 milyonun gözü önünde ve meşru bir zeminde yapılmıştır. Karşımızdakiler ise karanlıkta birbirlerine göz kırparak iş tutuyorlar. Önü arkası belli olmayan pazarlıklarla, rengi, kimliği, kişiliği, haysiyeti hiçbir şeyi belli olmayan, tek gayesi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olan bir ittifak kurulmaya çalışılıyor. Yaptıkları bu." dedi.