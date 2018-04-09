Erdoğan ile Putin Doğu Guta'yı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesinde, Duma ve Doğu Guta'daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdi.

ANKARA

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinde, ikili ilişkilerin yanı sıra Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Duma ve Doğu Guta’daki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdiği görüşmede, sivil ölümlerinin engellenmesi ve insani yardımların ulaştırılması için birlikte çalışmanın önemi vurgulandı.

İki liderin, ay başında Ankara’da gerçekleşen Üst Düzey İşbirliği Konseyi (ÜDİK) toplantısından ve Suriye konusundaki Üçlü Zirve’nin sonuçlarından duydukları memnuniyeti de dile getirdikleri kaydedildi.

Muhabir: Aynur Ekiz