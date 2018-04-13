FETÖ soruşturmasında 140 muvazzaf askere gözaltı kararı

KONYA/İSTANBUL

Konya merkezli 34 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK'ye yerleştirdiği ve kripto örgüt üyesi olduğu belirlenen 70 muvazzaf asker için yakalama kararı çıkarıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamında, daha önce yakalanan örgütün askeri personeli ve bu personele "mahrem imamlık" yapan kişilerin ifadeleri doğrultusunda tespit edilen şüpheli 70 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde sözleşmeli personel olarak görev yaptıkları ve örgütün askeri kripto yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen şüphelilerin, ortaokul ve lise öğrenimi sırasında örgütün "ışık evleri" olarak da bilinen öğrenci evlerinde yetişmiş, örgütün amaç ve ideolojisini benimsemiş, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen kişiler oldukları öğrenildi.

Şüphelilerin, FETÖ/PDY yönetimi tarafından kendilerine verilebilecek her türlü görevi yerine getirmeye hazır, "şakirtlik" seviyesi yüksek olan, üniversite tahsili sırasında dönemsel olarak başta talebe mesullüğü olmak üzere, askeri öğrenci abiliği yapmış kişiler olduğunu bilgisine ulaşıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, Konya merkezli 34 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri yapılanmasına operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen, FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasına ilişkin soruşturmada da aralarında muvazzaf askerler ile askerlerden sorumlu sivillerin de bulunduğu 70 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'nün sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma çerçevesinde, geçtiğimiz günlerde yakalanan, örgütün bazı asker üyelerinden sorumlu olduğu, yapılanmanın Marmara Bölgesi'ndeki en üst düzey seviyesindeki Halit kod adlı sözde ''imama'' bağlı bulunduğu ve bir devlet okulunda öğretmenlik yaptığı belirlenen Engin kod adlı şüpheli E.K'den ele geçirilen dijital dokümanlar sonucunda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından halen faaliyet yürüten şüphelilere ulaşıldı.

Savcılık, söz konusu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasında halen faaliyet yürütülen yarbay, binbaşı ve yüzbaşı rütbelerindeki 2'si ihraç, 2'si açığa alınmış, 11'i halen muvazzaf olmak üzere toplam 15 subay ile askerlerden sorumlu "müdür yardımcısı, müdür ve öğretmen'' kademelerinde sivil yöneticiler ve sivil yöneticilerle örgütsel muhaberede görev yaptığı anlaşılan 18 sivil yönetici eşi dahil olmak üzere toplam 70 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkardı.

Savcılığın talimatını alan polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.

Bu arada E.K'den ele geçirilen dijital dokümanların incelemesinin de sürdüğü öğrenildi.

Söz konusu dijital dokümanlarda, örgütsel yazışmaların içeriğinin güncel olduğu, örgüt mensubu askerlerin tayini, görev yerleri, ve yapılanmada askerden sorumlu ''öğretmen'' tabir edilen hangi sivil unsurun sorumluluğuna hangi askerin verileceği, sivil unsur ve askerlerin kod isimleri, hangi askerin yeni kurmaylık sistemi olan ''Karsu'' (karargah subaylığı eğitimi) eğitimine sızdırılacağı, hücre evlerinin adresleri, hangi yöntemle ve güzergahlar üzerinden firari edilmesi gerektiği, örgüt mensubu sivil unsur ve askerlerin eş bilgileri de dahil örgüt arşivine ilişkin delillerin bulunduğu öğrenildi.

Muhabir: Savaş Güler-Muhammed Enes Can-Murat Kaya