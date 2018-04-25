Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

ANKARA

TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Kandil, Avaşin ve Basyan bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzisi olarak kullanılan 10 hedefin imha edildiği bildirildi.

Irak kuzeyi Zap,Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerinde bölücü terör örgütü

mensuplarına yönelik 25 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen hava harekâtı neticesinde; teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzii olarak kullanılan 10 hedef imha edilmiştir. pic.twitter.com/E3WFA6E1go