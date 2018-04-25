Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

Irak kuzeyindeki Zap, Avaşin-Basyan ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında teröristlere ait 10 hedef imha edildi.

anasayfa > Türkiye, günün başlıkları 25.04.2018

Irak'ın kuzeyinde terör hedefleri vuruldu

ANKARA

TSK'nın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Irak'ın kuzeyindeki Zap, Kandil, Avaşin ve Basyan bölgelerinde bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik hava harekatı düzenlendiği kaydedildi.

Açıklamada, teröristlere ait barınak, sığınak ve silah mevzisi olarak kullanılan 10 hedefin imha edildiği bildirildi.

Muhabir: Zehra Aydın

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