Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme

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Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği, Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve 5 arkadaşının ölümüne ilişkin soruşturmada, savcılık tarafından verilen "kovuşturmaya yer olmadığına" dair kararı, bazı şüpheliler yönünden kaldırdı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Muhsin Yazıcıoğlu'nun, 5 kişiyle ebediyete irtihal ettiği helikopter kazasına ilişkin, 132 şüphelinin yer aldığı "ana soruşturma dosyası" hakkında, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının 20 Haziran 2016'da verdiği kovuşturmaya yer olmadığına dair kararına, Yazıcıoğlu ailesi ile parti avukatlarının yaptığı itirazın incelenmesi, Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliğince tamamlandı.

Mahkeme, şüpheliler A.O.Ç, A.K, A.P, A.A, A.Ö, D.U, D.Ö, İ.D, M.K, M.S.Ç, M,Y, M.K, M.G, M.A, N.M, O.Ö, T.B.D, Y.Y, Y.Ç. ve Z.Ö. yönünden kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına, kararda adı geçen diğer şüpheliler yönünden yapılan itirazların reddine hükmetti.

Şüphelilerin FETÖ bağlantısı

Şüphelilerden eski emniyet amiri D.Ö'nün, helikopter kazasına ilişkin, Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesinde "görevi kötüye kullanmak" suçundan yargılanmasına devam ediliyor. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Isparta'da tutuklanan D.Ö, Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumunda kalıyor.

FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve 2 polisin şehit edilmesine ilişkin davada, "Anayasayı ihlal" suçundan müebbet hapis cezası alan astsubay A.Ö. ile "Anayasayı ihlal", "Cumhurbaşkanına suikast" ve 2 kez "yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli kasten yaralama"dan 6 yıl, "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma"dan 18 yıl hapis cezası alan yarbay D.U. hakkında, helikopter kazasında Yazıcıoğlu ile hayatını kaybeden 5 kişi arasında bulunan gazeteci İsmail Güneş'in eşi Yasemin Güneş tarafından 18 Temmuz 2016'da kaza kırım ekibinde yer aldıkları ve parça çalanlar arasında oldukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulmuştu.

"Çok önemli bir gelişme"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kurucu Genel Başkan Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada, savcılığın takipsizlik kararının kaldırılmasına ilişkin, "Bu çok önemli bir gelişme. Beklenti ve temennimiz, olaydaki tüm şüphelerin baştan incelenerek olayın aydınlatılması ve gerçeğin ortaya çıkarılması." dedi.

Destici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin, biri, olayın gerçekleştiği andan itibaren başlayan ana soruşturma, diğeri de 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra açılan soruşturma olmak üzere iki dosya bulunduğunu söyledi.

Takipsizlik kararının esas, ana soruşturma dosyasındaki şüphelilerle ilgili olduğunu belirten Destici, şöyle konuştu:

"Burada 100'ün üzerinde şüpheli var. Kaçıyla ilgili kalktı, kaçıyla ilgili kalkmadı bu ayrıntıları, detayları bilmiyoruz. Yarın karar elimize geldiğinde göreceğiz. Önemli olan ana dosyadaki takipsizliğin bizim yaptığımız itiraz değerlendirilerek, kaldırılmış olması. Karardan memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. Beklenti ve temennimiz, olaydaki tüm şüphelerin baştan incelenerek olayın aydınlatılması ve gerçeğin ortaya çıkarılması."

Dosyanın baştan itibaren yeniden inceleceğini ve olayın soruşturulacağını vurgulayan Destici, "Orada 5, 6 tane ana şüphe var. Bu hadisenin aydınlatılması noktasında. Bu şüphelerin tamamının üzerine gidilecek. Tüm şüpheler noksansız bir şekilde aydınlatılacak. Burada bilerek, bir hatası, yanlışı, ihmali, kastı olanlar hukukun önüne çıkarılacak." dedi.

Mustafa Destici, ayrıca ana soruşturma dosyasına takipsizlik kararının 15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık bir ay önce verildiğini hatırlattı.

Muhabir: Orhan Canbulatel-Esin Işık