TSK: 3 PKK/PYD-YPG'li etkisiz hale getirilmiştir

TSK'dan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa/Akçakale'de hudut karakoluna sınırın Suriye tarafından açılan ateşe, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiş ve üç PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

ANKARA

TSK'dan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa/Akçakale'de hudut karakoluna sınırın Suriye tarafından açılan ateşe, meşru müdafaa kapsamında karşılık verilmiş ve üç PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir." denildi.

Açıklamada, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde hudut karakoluna sınırın Suriye tarafından ateş açıldığı belirtildi.

Açıklamada, meşru müdafaa kapsamında karşılık verildiği ve 3 PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Muhabir: İlkay Güder