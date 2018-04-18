24 Haziran'daki Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri nedeniyle Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın 30 Haziran ve 1 Temmuz'da yapılacağı açıklandı

ANKARA

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamada, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı tarihle aynı güne denk geldiği hatırlatıldı.

Bunun üzerine YKS'nin 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesine karar verildiği bildirildi.



Bu kapsamda, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

Muhabir: Selma Kasap