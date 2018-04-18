ANKARA
Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamada, 24 Haziran 2018'de gerçekleştirileceği açıklanan erken seçim tarihinin Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yapılacağı tarihle aynı güne denk geldiği hatırlatıldı.
Bunun üzerine YKS'nin 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde düzenlenmesine karar verildiği bildirildi.
Bu kapsamda, YKS'nin birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) 30 Haziran Cumartesi, ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 1 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.
Muhabir: Selma Kasap