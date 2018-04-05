İSTANBUL

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) yayın organı olduğu gerekçesiyle kayyuma devredildikten sonra kapatılan Zaman gazetesinin eski yönetici ve yazarlarına yönelik yürütülen soruşturma sonucunda haklarında dava açılan 17's’i tutuklu 31 sanığın yargılandığı davada, savcı esas hakkındaki mütalaasında Mümtazer Türköne, Ali Bulaç ve Şahin Alpay'ın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar ayrı ayrı hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi karşısında yapılan binadaki salonda görülen duruşmaya biri başka davadan tutuklu 18 tutuklu sanık ile aralarında Şahin Alpay'ıın da bulunduğu 6 tutuksuz sanık katıldı.

Duruşmada Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasınının hazır olduğunu belirterek, mütalaayı okumaya başladı.

Savcı, sanıklar Mümtazer Türköne, Ali Bulaç, Şahin Alpay ve İbrahim Karayeğen'in, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar ayrı ayrı hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı tutuklu sanıklar Türköne, Bulaç ve Karayeğen'in tutukluluk hallerinin devamı yönünden karar verilmesini istedi.

Özdemir için "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemi

Mütaalada, Zaman Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Ünal'ın örgüte sadakatinden vazgeçmediği, örgüt üyesi olmadığını söylese de örgütle ilgili tek bir eleştiri yazısı yazmadığı, tüm yazılarını FETÖ'nün bakış açısıyla kaleme aldığı ve örgütün şirketlerinin içinin boşaltılmasına yardım ettiği tespitlerinde bulunuldu. Mütalaada, "toplumu darbe girişimine hazırlamaya çalıştığı", "darbenin nesnel koşullarını oluşturma yönünde faaliyet gösterdiği" anlaşılan sanık Ünal'ın "Anayasa'yı ihlal" ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi talep edildi.

Zaman gazetesi köşe yazarlarından Ahmet Turan Alkan'ın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki evini ziyaret ederek övgü dolu yazı yazdığı, Gülen'e sadık kalarak ve örgüt hiyerarşisi içinde hareket ederek yazılar kaleme aldığı ve darbenin nesnel koşullarının oluştuğuna toplumu iknaya çalıştığı vurgulanan mütalaada, Alkan hakkında da "Anayasa'yı ihlal ve "terör örgütü üyesi olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası öngörüldü.

Mütalaada sanık İhsan Duran, Orhan Kemal Cengiz hakkında da "Anayasa'yı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi.

Sanıklar Nuriye Ural ve Lalezar Sarıibrahimoğlu hakkında "örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istenirken, bu sanıklar için "Anayasa'yı ihlal", "TBMM'yi ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından beraat talep edildi.

Muhabir: Mustafa Hatipoğlu, Melike Gallenkuş