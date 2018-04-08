Mimar Sinan Müze Evi'nin gönüllü rehberi

Ahmet Bekdaş, Mimar Sinan'ın doğduğu Kayseri'nin Ağırnas Mahallesi'ndeki evini ziyarete gelenlere 15 yıldır hem gönüllü rehberlik yapıyor hem de eve sahip çıkıyor.

KAYSERİ - ERGÜN HAKTANIYAN

Osmanlı İmparatorluğu döneminde önemli eserlere imza atan Mimar Sinan'ın Ağırnas Mahallesi'ndeki doğduğu evin bakımını ve ziyarete gelenlere rehberliği Ahmet Bekdaş gönüllü olarak yapıyor.

Bekdaş, Kanuni Sultan Süleyman, 2. Selim ve 3. Murad dönemlerinde "mimarbaşı" olarak görev yapan Mimar Sinan'ın evine hem sahip çıkıyor hem de ziyaretçilere tanıtıyor.

Ahmet Bekdaş, Mimar Sinan'ın 1490 yılında Ağırnas'ta doğduğunu, 22 yaşına kadar burada yaşadığını, daha sonra devşirme olarak İstanbul'a gittiğini söyledi.

Bekdaş, Mimar Sinan'ın evinin müzeye dönüştürülmesi için 2000 yılında proje hazırlandığını, bu proje ile 2004 yılında evin çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından restoresinin yapıldığını ve evin her şeyiyle kendisine emanet edildiğini aktardı.

Mimar Sinan'ın evinin "Mimar Sinan Evi Müzesi" olarak turizme hizmet ettiğini belirten Bekdaş, "Projenin içerisinde yer aldım ve yıllardır buraya gönül vermiş biriyim. Burada 15 yıldır varım. Ben Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü eve sahip çıkıyorum. Dünyanın en ünlü insanına hizmet ediyorum." diye konuştu.

Dedelerinin de taş işçiliğiyle uğraştığını anlatan Bekdaş, "Bu eve gönül verdim. Hatta bir dönem 1,5 yıl ücret almadan buranın yapımında çalıştım. Ben eşimle çocuklarımla kendimi buraya adamış biriyim. Buraya gelen insanlara burayı tanıtıyorum. Temizliğini yapıyorum, her şeyini yapıyorum bu evin." dedi.

Bekdaş, dünyanın en büyük mimarına hizmet etmekten gurur duyduğunu sözlerine ekledi.