Arapça yayınlara ilgi arttı

ANKARA

Türkiye'de yayımlanan materyal sayısı 2008-2017 döneminde yüzde 87 artışla 60 bini aşarken, Arapça yayınların sayısı 6 kat artışla bin 237'ye yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl aralarında kitap, elektronik ve konuşan kitap gibi ürünlerin bulunduğu toplam 60 bin 335 materyal yayımlandı. Yayımlanan materyal sayısı 2008 yılına göre yüzde 87 artış gösterdi.

Geçen yıl yayımlanan materyallerin yüzde 91,4'ünün yayın dili Türkçe, yüzde 5'inin İngilizce, yüzde 3,6'sının ise diğer diller olarak belirlendi. Türkçe materyal sayısı 10 yılda yüzde 84 artışla 55 bin 143 olarak kayıtlara geçti. Artış oranı yüzde 83 olarak hesaplanan İngilizce materyal sayısı da son 10 yılda bin 632'den 2 bin 987'ye çıktı.

Bu dönemde Arapça materyallerdeki artış oranı ise dikkati çekti. Arapça kitap, yıllık ve katalog sayısı 2008'de 192 iken, geçen yıl sonu itibarıyla 6 kat artışla bin 237'ye yükseldi. Aynı dönemde Almanca materyaller de yüzde 82 artarak 191'e ulaştı.

Arapça eserlerin konularına göre dağılımına bakıldığında ilk sırayı 876 eserle "inanç" aldı. Arapça yayınlarda 2017'de ikinci sırayı 135 yayınla "eğitim" kategorisi alırken, bunu 80 yayınla "yetişkin kültür", 53 yayınla "çocuk ve ilk gençlik", 50 yayınla "akademik" ve 43 yayınla "yetişkin kurgu edebiyat" kategorileri izledi.

e-kitaplar

Geçen yıl yayımlanan materyallerin 58 bin 27'sini kitap, 212'sini DVD, VCD, CD tabanlı elektronik kitap, 26'sını konuşan kitap, 303'ünü de diğer materyaller oluştururken, web tabanlı elektronik kitap sayısı bin 767 oldu.

Türkiye'de yayımlanan kitap sayısında 2008'e göre yüzde 83, web tabanlı elektronik kitap sayısında 15 kat artış görüldü. 2008'de 107 olarak kaydedilen web tabanlı elektronik kitap sayısı, 2015'te 6 bin 389 ile en yüksek rakama ulaşmıştı.

Geçen yıl web tabanlı e-kitaplar arasında ilk sırayı sayısı 464 olan "akademik" yayınlar aldı. Bunu 376 ile "yetişkin kültür", 309 ile "çocuk ve ilk gençlik", 298 ile "yetişkin kurgu edebiyat", 193 ile "inanç", 127 ile "eğitim" yayınları takip etti.

Muhabir: Ayşenur Sağlam